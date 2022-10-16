  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

نماینده ایرلند: چرا همانند اوکراین، فلسطینی‌ها را مسلح نمی‌کنیم؟

نماینده ایرلند: چرا همانند اوکراین، فلسطینی‌ها را مسلح نمی‌کنیم؟

یکی از نمایندگان پارلمان ایرلند اخیرا در سخنانی که بسیار در شبکه های اجتماعی دست به دست شده، از سیاست دوگانه غربی‌ها در قبال دو مساله فلسطین و اوکراین انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، کلر دالی از نمایندگان پارلمان ایرلند اخیراً در سخنانی که بسیار در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، از سیاست دوگانه غربی‌ها در قبال دو مساله فلسطین و اوکراین انتقاد کرد.

فعالان شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته به طور گسترده اقدام به انتشار ویدئوی سخنان کلر دالی نماینده پارلمان ایرلند کرده‌اند که طی آن ارائه سلاح و تجهیزات جنگی به اوکراین را با فلسطینی‌ها و یمنی‌ها مقایسه کرده بود.

دالی سیاست‌های دوگانه غرب را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته دائماً در مورد ارائه تسلیحات به اوکراین می‌شنویم اما یک بار هم نشده که کسی از ارائه تسلیحات به فلسطینی‌ها یا مردم یمن سخن بگوید.

گفتنی است آمریکا و اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در تعارض با روسیه، اقدام به تسلیح همه جانبه اوکراین کرده‌اند. این مساله در ماه‌های اخیر با انتقاداتی حتی از سوی محافل غربی روبرو شده و تحلیل‌گران امنیتی و نظامی معتقدند که این اقدام موجب طولانی‌تر شدن جنگ اوکراین، افزایش حملات روسیه و تشدید بحران انرژی در سطح اروپا و جهان می‌شود. در این میان سیاست دوگانه غربی‌ها در موضوع فلسطین و اوکراین نیز به چشم آمده و از سوی وجدان‌های بیدار در غرب مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5610203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • US ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 0
      پاسخ
      اسراییل را خود انگلیس تاسیس کرد حالا چطور میتونه مردم فلسطین را مسلح کنه؟
    • دهقان IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      غرب جمعی و متحدان انها به رهبری امریکا کی عملکرد و گفتارشون بر اساس وجدان و صداقت بوده گفتارشون دفاع از حقوق بشر هست قانونشون قانون جنگل و عملکردشون قلدری ظلم ستم ریاه مکر و حیله در جهت تامین منافع خودشون هست ملت فلسطین هم چون از مرگ ترسی ندارن اعتقاد و ایمان راسخ به خداوند استوارشون کرده و بس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها