به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، کلر دالی از نمایندگان پارلمان ایرلند اخیراً در سخنانی که بسیار در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، از سیاست دوگانه غربی‌ها در قبال دو مساله فلسطین و اوکراین انتقاد کرد.

فعالان شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته به طور گسترده اقدام به انتشار ویدئوی سخنان کلر دالی نماینده پارلمان ایرلند کرده‌اند که طی آن ارائه سلاح و تجهیزات جنگی به اوکراین را با فلسطینی‌ها و یمنی‌ها مقایسه کرده بود.

دالی سیاست‌های دوگانه غرب را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته دائماً در مورد ارائه تسلیحات به اوکراین می‌شنویم اما یک بار هم نشده که کسی از ارائه تسلیحات به فلسطینی‌ها یا مردم یمن سخن بگوید.

گفتنی است آمریکا و اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در تعارض با روسیه، اقدام به تسلیح همه جانبه اوکراین کرده‌اند. این مساله در ماه‌های اخیر با انتقاداتی حتی از سوی محافل غربی روبرو شده و تحلیل‌گران امنیتی و نظامی معتقدند که این اقدام موجب طولانی‌تر شدن جنگ اوکراین، افزایش حملات روسیه و تشدید بحران انرژی در سطح اروپا و جهان می‌شود. در این میان سیاست دوگانه غربی‌ها در موضوع فلسطین و اوکراین نیز به چشم آمده و از سوی وجدان‌های بیدار در غرب مورد انتقاد قرار می‌گیرد.