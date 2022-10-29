کنفرانس سالانه بین المللی حمایت از قدس اشغالی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس فلسطینیان در اروپا امروز شنبه از راه اندازی نشست بین المللی سالانه برای حمایت از بیت المقدس و مردم آن در مقابله با اشغالگری خبر داد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری عربی ۲۱، این خبر را «امین ابورشید» رئیس کنفرانس فلسطینیان در اروپا، در جلسه افتتاحیه نخستین نشست اروپایی حمایت از قدس به میزبانی شهر میلان ایتالیا اعلام کرد. این نشست با حضور فعالان فلسطینی داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی و همچنین شماری از حامیان مسئله فلسطین در ایتالیا و اروپا برگزار شد.

ابو رشید در خصوص این نشست گفت: نشست اروپایی حمایت از قدس اشغالی اولین نسخه از کنفرانس سالانه ای است که قرار است هر ماه اکتبر برگزار شود تا به کنفرانس سالانه فلسطینیان در اروپا که ماه «مه» هر سال برگزار می‌شود، اضافه شود.

وی ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحیه این نشست از ادامه سکوت بین المللی و اروپایی به ویژه در قبال جنایات اشغالگران علیه فلسطین به طور عام و بیت المقدس به طور خاص انتقاد کرد و گفت: تجاوزات رژیم اشغالگر به مردم فلسطین در داخل و مناطق مختلف را دنبال کرده و به جهان منتقل می‌کنیم.

ابورشید تصریح کرد: اروپا باید در قبال احقاق حق موضع جدی بگیرد. اروپا باید تمام فعالیت‌های خود را در حمایت از رژیم اشغالگر متوقف کند و این رژیم را که مرتکب همه جنایات علیه فلسطینی‌ها می‌شود، تحریم کند. نمی‌توان اینجا رژیم اشغالگر صهیونیستی را محکوم کرد و در عین حال دستانش را در فلسطین برای ارتکاب جنایت باز گذاشت.

رئیس کنفرانس فلسطینیان اروپا همچنین اعلام کرد که نخستین نشست کنفرانس اروپایی حمایت از قدس با راه اندازی «فراخوان میلان» از انگلیس می‌خواهد تا از مردم فلسطین به خاطر اعلامیه «بالفور» که آغازگر نکبت ملت فلسطین بود، عذرخواهی کند.

در این نشست شیخ «ناجح بکیرات» معاون اداره اوقاف اسلامی قدس اشغالی، «عبدالله بن منصور» رئیس شورای مسلمانان اروپا، کشیش «عبدالله جولیو» نماینده کلیسای کاتولیک سلطنتی یونان و شمار دیگری از شخصیت‌ها حضور داشتند.

شایان ذکر است نخستین نشست اروپایی حمایت از قدس که امروز شنبه در میلان ایتالیا برگزار شد، ابتکاری است که به طور مشترک توسط بنیاد «اروپایی‌ها برای بیت المقدس»، «کنفرانس فلسطینیان در اروپا» و «انجمن فلسطینی‌های ایتالیا» برگزار می‌شود.