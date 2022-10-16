میقان به روی پرندگان مهاجر آغوش گشود/ پاییزگذرانی در مرکز ایران!

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: هر سال با آغاز پاییز تعدادی از پرندگان مهاجر از مناطق سیبری به سمت تالاب‌های کشورمان حرکت می‌کنند و تالاب میقان نیز به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر میزبان این قبیل پرندگان است.

در فصل پاییز مشاهده تالاب میقان با پرندگان مهاجر زیبایی خاصی را به منطقه می‌بخشد به‌طوری‌که عکاسان و مسافران بسیاری را به سمت این نقطه می‌کشاند.

تالاب میقان در مسیر کریدورهای پرندگان مهاجر قرار دارد و هر سال پذیرای انواع مرغان مهاجر از جمله درنای زیبای خاکستری، کنگر، خودکا، اردک نوک پهن، فلامینگو، غاز خاکستری، هوبره، تنچه، حواصیل، اردک سبز است. تعدادی از این پرندگان زمستان خود را در تالاب میقان اراک می‌گذرانند و تعدادی به مناطق گرم‌تر سفر می‌کنند.

تالاب کویری میقان اراک در ۱۵ کیلومتری شمال شرق اراک در زمره ۲۲ تالاب بین المللی کشور قرار دارد و یکی از ۱۰۵ منطقه مهاجرت پرندگان مهاجر در دنیا است.

مهدی مصطفوی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در این رابطه گفت: کوچ پرندگان مهاجر از نیمه دوم شهریورماه هر سال آغاز می‌شود و تا ابتدای دیماه ادامه دارد که البته زمان کوچ بستگی به زمان بروز سرما دارد.

وی بیان کرد: تالاب میقان در مناطق مرکزی کشور، تنها تالاب دارای آب در فصل پاییز بوده و دارای قابلیت میزبانی پرندگان مهاجر است.

میزبانی تالاب میقان از ۵۰۰۰ پرنده مهاجر

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر همچون انواع مرغابی، انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی، آنغوت، خوتکا، تنجه و غازهای وحشی … تالاب میقان را به عنوان مقصد خود در مرکز ایران انتخاب کرده‌اند.

مصطفوی ادامه داد: این زیستگاه مهم پرندگان مهاجران در فصل‌های پاییز و زمستان از ۵۳ گونه پرنده مهاجر میزبانی می‌کند.

وی افزود: تالاب میقان اراک در زمستان سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان روبرو بوده است و هر ساله سعی می‌شود پیش از وقوع بیماری و با در نظر گرفتن احتمالات آمادگی لازم را برای مواجهه با بیماری داشته باشیم.

پایش تالاب در زمینه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سعی شده است که طبق سال‌های گذشته تجهیزات انفرادی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با شیوع احتمالی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تهیه شود.

وی یادآور شد: همچنین از شهریورماه که احتمال ورود پرندگان مهاجر به تالاب وجود دارد، پایش ها از منطقه بیشتر شده است و با توجه به احتمال وقوع بیماری، این پایش ها در فاصله زمانی کوتاهتری انجام می‌گیرد.

اعتبار خرید «خودروی تالاب رو» تخصیص نیافت

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در خصوص خرید «خودروی تالاب رو» که در سفر رئیس سازمان محیط زیست قول داده شد، گفت: تالاب میقان اراک باتلاقی است و ۱۲.۵ هزار هکتار وسعت عرصه آبی آن است.

وی ادامه داد: مسلماً در زمان وقوع بیماری، پایش این سطح به شکل پیاده غیرممکن و بسیار دشوار است، به همین دلیل وجود خودروی تالابی اهمیت بالایی دارد که هنوز اعتباری بابت خرید آن تخصیص نیافته است.