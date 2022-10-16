واکنش عموی «اسرا پناهی» به پست اینستاگرامی علی دایی

به گزارش خبرگزاری مهر، عموی اسرا پناهی پیش از این نیز گفته بود: فوت اسرا بر اثر بیماری قلبی مادرزادی اتفاق افتاده و ربطی به حواشی مطرح شده در فضای مجازی ندارد.

وی در خصوص شایعاتی مربوط به اتفاقی که برای اسرا پناهی افتاده است، اظهار کرد: برادر زاده‌ام براثر بیماری قلبی مادرزادی فوت شده است و ربطی به برخی شایعات که در فضای مجازی و رسانه‌ها بیان می‌شود ندارد.

وی افزود: برادرم یک ماه پیش به رحمت خدا رفته است و برادرزاده‌ام ۳ روز پیش حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ شب به دلیل حال نامناسب توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد که نتیجه بخش نبوده است.

این شهروند اردبیلی عنوان کرد: از مردم خواستارم به شایعاتی که در خصوص اسرا پناهی بیان می‌شود توجه نکنند و بیش از این به حاشیه‌ها دامن نزنند.