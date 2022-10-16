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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۵۰

واکنش عموی «اسرا پناهی» به پست اینستاگرامی علی دایی

واکنش عموی «اسرا پناهی» به پست اینستاگرامی علی دایی

اردبیل- واکنش عموی «اسرا پناهی» به پست اینستاگرامی علی دایی را می‌بینید که مرگ این دختر نوجوان اردبیلی را به اغتشاشات ربط داده بود. این موضوع توسط خانواده و همه مراجع مسئول تکذیب شده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، عموی اسرا پناهی پیش از این نیز گفته بود: فوت اسرا بر اثر بیماری قلبی مادرزادی اتفاق افتاده و ربطی به حواشی مطرح شده در فضای مجازی ندارد.

وی در خصوص شایعاتی مربوط به اتفاقی که برای اسرا پناهی افتاده است، اظهار کرد: برادر زاده‌ام براثر بیماری قلبی مادرزادی فوت شده است و ربطی به برخی شایعات که در فضای مجازی و رسانه‌ها بیان می‌شود ندارد.

وی افزود: برادرم یک ماه پیش به رحمت خدا رفته است و برادرزاده‌ام ۳ روز پیش حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ شب به دلیل حال نامناسب توسط اورژانس به بیمارستان انتقال داده شد که نتیجه بخش نبوده است.

این شهروند اردبیلی عنوان کرد: از مردم خواستارم به شایعاتی که در خصوص اسرا پناهی بیان می‌شود توجه نکنند و بیش از این به حاشیه‌ها دامن نزنند.

کد مطلب 5610336

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    نظرات

    • salam DK ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 20
      پاسخ
      بلی ابوی - وقتی زن ها و بچه ها پر رو شدند به این رو ز می افتیم ۰ آ قا علی دا یی را هم به مرکز روا نی معر فی کنید از دست زن و دختر او هم قا طی کر ده - همه درد بد بختی شان را در مسا یل سیا سی می بینند - دنیا هم دیوا نه تشویق می کند - بز نید همدیگر را به اسم دمکرا سی - مشرو طیت - مصدق - انقلا ب ۵۷ - ا
    • دهقان IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 3
      پاسخ
      انشا الله این موارد جمع و اوضاع برقرار میگردد ولی یه عده که وجدان خودشون زیر پا گذاشتند روسیاه خواهند شد و تنفر برانگیز اونم در راستای خدمت به دشمن واقعا جای تاسف هست و تاسف
    • US ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 3
      پاسخ
      یک روز قبل مسیح علی نژاد استوری گذاشت که آقای علی دایی اردبیل شهر شما منتظر شماست به پا خیز . بعد علی دایی برای اینکه به شخص مسیح علی نژاد چزاغ سبز نشان دهد عکس نقشه ایران را به شکل یک دسته موی زنانه نشان داده و گل روی سر علی نژاد را هم گذاشته روی نقشه و استوری مزخرفش را نوشته
    • کیا IR ۰۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      14 4
      پاسخ
      منم دیروز دختر خواهرم تو خیابون با موتور تصادف کرد فوت کرد پس چرا کسی نمیاد ربطش بده به اغتشاشات اخیر،روزی هزارتا جوون دختر و پسر به هزار دلیل فوت میکنن تا ربط نداشته باشه کسی به چیزی ربطش نمیده ،حق داری اینو بگید چون از پشت صحنه کسی خبر نداره،،،،که،،،،،
      • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        0 0
        دورغگو

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