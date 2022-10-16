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کد مطلب 5610389
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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۶

رئال فاتح ال‌کلاسیکو شد / شاگردان ژاوی مغلوب شدند

رئال فاتح ال‌کلاسیکو شد / شاگردان ژاوی مغلوب شدند

در رقابت‌های لالیگا، رئال مادرید در خانه مقابل بارسلونا با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید و به صدر جدول بازگشت.

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