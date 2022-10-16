دریافت 20 MB کد مطلب 5610389 https://mehrnews.com/xYHHL ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۶ کد مطلب 5610389 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۶ رئال فاتح الکلاسیکو شد / شاگردان ژاوی مغلوب شدند در رقابتهای لالیگا، رئال مادرید در خانه مقابل بارسلونا با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید و به صدر جدول بازگشت. کپی شد مطالب مرتبط شاهکار ژاوی با بازیکنان خارق العاده بارسلونا در الکلاسیکو واکنش عموی «اسرا پناهی» به پست اینستاگرامی علی دایی تقابل سیتیزنها با تفکرات سیمئونه/ چلسی به رئال مادرید خورد کشتهسازی در اردبیل دروغ از آب در آمد حذف آژاکس در شب صعود اتوبوسی اتلتیکومادرید در اولدترافورد اراده دختر ایرانی، ریشه در شجاعت، ظلمستیزی و آزادیخواهی دارد ادامه کهکشان مادرید با خلق اثر کریم بنزما/سوگ ستاره های پاریس بارسلون به احترام مهندس ژاوی شادی میکند طوفان سیتیزن ها در شب برد دیرهنگام پاریس برچسبها تیم فوتبال رئال مادرید تیم فوتبال بارسلونا لالیگا ال کلاسیکو
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