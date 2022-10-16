سرکوب شدید معترضان از سوی پلیس پاریس+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات گسترده امروز یکشنبه در شهر پاریس پایتخت فرانسه در اعتراض به هزینه‌ های بالای زندگی، کمبود سوخت و قیمت بالای انرژی برگزار شده و با وجود خضونت پلیس علیه مردم کماکان ادامه دارد.

به گزترش اسپوتنیک، تصاویر و فیلم های مخابره شده از سوی این خبرگزاری نشان می دهد که پلیس فرانسه برای متفرق کردن معترضان مردمی از گاز اشک آور و باتوم استفاده کرده است.

شبکه تلویزیونی یورو نیوز هم با پوشش گزینشی تصاویر این تظاهرات مردمی، سیل عظیم شرکت کنندگان در آن را «هزاران نفر» توصیف کرد!

شرکت‌ کنندگان در تظاهرات امروز خواستار افزایش حقوق، ثابت نگه داشتن قیمت‌ ها، کاهش سن بازنشتگی و توجه به مسائل زیست محیطی شدند.

پلیس فرانسه تعداد تظاهرکنندگان را ۳۰ هزار نفر عنوان کرده است؛ اما برگزارکنندگان این تعداد را ۱۴۰ هزار نفر برآورد می‌ کنند.

این راهپیمایی به دعوت «اتحاد مردمی جدید اکولوژیک و اجتماعی» که از گروه‌ های چپ تشکیل شده برگزار شد.

در برخی از نقاط شهر پاریس، پلیس برای متفرق کردن افراد از اسپری فلفل استفاده کرد.

تورم و افزایش قیمت‌ ها در فرانسه موجی از اعتراضات را برانگیخته است.