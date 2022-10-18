تظاهرات گسترده فرانسویان با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات گسترده فرانسویان در اعتراض به وضعیت معیشتی امروز سه شنبه با هدایت اتحادیه‌ های کارگری ادامه دارد.

فرانسویان اعتصاب سراسری و اعتراض گسترده به وضعیت دستمزد خود را آغاز کرده و در صدد اند تا آن را تا حصول نتیجه ادامه دهند.

آنها هم اکنون در حال برگزاری تظاهرات گسترده ای در شهر پاریس با هدف افزایش دستمزدها و حمایت از اعتصابات در پالایشگاه های نفت هستند.

تصاویر منتشره در رسانه ها از دخالت گسترده پلیس و نیروهای امنیتی و برخورد با معترضان حکایت دارد.

در برخی از نقاط پایتخت فرانسه پلیس با تظاهرکنندگان درگیر شده است.

اتحادیه‌های کارگری فرانسه ساعاتی پیش دست به اعتصاب سراسری زده و خواستار دریافت حقوق‌ های بیشتر در بحبوحه تورم فزاینده شدند. گفته می‌ شود شرایط کنونی امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه را با یکی از سخت‌ ترین چالش‌ های او از زمان انتخاب مجددش در ماه می سال جاری مواجه کرده است.

این اعتصابات که عمدتاً بخش‌ های عمومی مثل مدارس و حمل‌ و نقل را تحت تأثیر قرار داد، در ادامه اعتصابات بخش انرژی است که از چند هفته پیش تا کنون پالایشگاه‌ های بزرگ فرانسه را مختل کرده و عرضه سوخت در پمپ بنزین‌ها را به هم ریخته است.

با وجود اینکه شرکت نفت فرانسه روز جمعه با سایر اتحادیه‌ها به توافق رسید و گفته شد قرار است دستمزد کارگران به میزان ۷ درصد افزایش پیدا کند، کنفدراسیون عمومی کار خواستار ادامه تعطیلی‌ ها در هفته چهارم شده و می‌ گوید با توجه به تورم و همچنین سود کلان شرکت، دستمزد کارگران باید به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

اقتصاد اروپا که تا حد زیادی بر پایه تجارت است، با اعمال ۸ بسته تحریمی و محدود کردن داد و ستد با روسیه دچار مشکل شده است. از سوی دیگر، بروز جنگ و اختلال در عرضه، قیمت سوخت را افزایش داده و به تورم دامن زده است.