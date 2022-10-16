یک حزب الجزایری خواستار عذرخواهی فرانسه به خاطر کشتار تاریخی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، حزب «جبهة التحریر الوطنی» الجزایر که بزرگترین حزب در این کشور به شمار می ‌رود، از مسئولان فرانسوی خواستار عذرخواهی به خاطر کشتار تاریخی شهروندان الجزایری در اکتبر ۱۹۶۱ در پاریس شد.

حزب مذکور با انتقاد از استعمارگری فرانسه در الجزایر، تأکید کرد که فرانسه باید به خاطر جنایت ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ از الجزایر عذرخواهی کند.

جبهة التحریر الوطنی بار دیگر تاکید کرد که مسئولان فرانسوی باید به این کشتار تاریخی اعتراف کنند.این حزب که پیشتر حزب حاکم بر الجزایر بود، بیشترین نماینده را در پارلمان کنونی این کشور دارد.

مورخان می‌گویند که پلیس فرانسه ده ها شهروند الجزایری را در تظاهرات مذکور، به قتل رساند و شماری از افراد زخمی را از روی پل به رود «سن» پاریس پرت کرد که به کشتار سال ۱۹۶۱ پاریس مشهور شد. مردم الجزایر در تظاهرات خود، خواستار استقلال کشور خود بودند.