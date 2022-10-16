دریافت 20 MB کد مطلب 5610432 https://mehrnews.com/xYHJD ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۳:۲۸ کد مطلب 5610432 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۳:۲۸ فیلم اقدامات یگان ویژه در کمک به مردم در زمان اغتشاشات فیلمی از اقدامات یگان ویژه در کمک به مردم و برقراری امنیت در زمان اغتشاشات را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ناامنی شهر؛ بهانه لیدر اهوازی برای حمل چندین اسپری فلفل +فیلم وقتی یگان ویژهای ها همبازی کودکان میشوند + عکس و فیلم رفتارهای خارج از ضابطه به هیچ وجه تأیید نمی شود/ در صورت تخلف برخورد قانونی خواهد شد صحبتهای جالب مامور یگان ویژه با دختران ۱۲ سالهای که کشف حجاب کردند + فیلم عکسهایی که رسانههای بیگانه از یگان ویژه به شما نشان نمیدهند/ تقسیم غذا با کودکان کار توزیع دلار و یوروی تقلبی برای جذب طرفدار + فیلم برچسبها یگان ویژه فراجا نیروی انتظامی اغتشاشات ایران اغتشاش
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