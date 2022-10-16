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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۷

مهر منتشر کرد؛

وقتی یگان ویژه‌ای ها همبازی کودکان می‌شوند + عکس و فیلم

وقتی یگان ویژه‌ای ها همبازی کودکان می‌شوند + عکس و فیلم

ماموران یگان ویژه در کنار تامین نظم و امنیت در شهرها، سعی دارند با ارتباط با کودکانی که از چهره‌های نامعلوم و زیرنقاب آنها ترسیده اند رابطه برقرار کنند تا آرامش به وجود کودکان بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها مأموران یگان ویژه بیشتر از روزهای عادی در خیابان‌ها دیده می‌شوند، البته شاید بتوان گفت تنها مواردی که مأموران یگان ویژه به خیابان‌ها می آیند همین روزهایی باشد که برخی از فرصت طلبان در شهر آشوب به پا کرده‌اند.

مأموران یگان ویژه لباس‌های ویژه ای به تن می‌کنند که شاید برای هر رهگذری جلب توجه کند؛ در این میان کودکان از دیدن مأموران یگان ویژه تعجب بیشتری می‌کنند. لباس‌های سوسکی و کلاه‌هایی که مانند کلاه ایمنی موتورسواری هست برای آنها جذاب است و البته کمی ترسناک! چراکه در این لباس‌ها نمی‌توانند به راحتی چهره مأموران را ببینند.

وقتی یگان ویژه‌ای ها همبازی کودکان می‌شوند + عکس و فیلم

در سیستان و بلوچستان دو دانش آموز بعد از تعطیل شدن از مدرسه با کمی ترس به سراغ مأموران یگان ویژه ای که در یک چهار راه مستقر بودند می‌روند و از آنها می‌خواهند تا لباس و سلاح آنها را از نزدیک ببینند که مأموران با روی خوش از آنها استقبال می‌کنند.

در تهران هم کودکی که ابتدا با دیدن مأموران ترسیده است با همراهی پدرش به سمت مأموران می‌رود و از آنها می‌خواهد که کلاه آنها را بر سر بگذارد.

وقتی یگان ویژه‌ای ها همبازی کودکان می‌شوند + عکس و فیلم

حدود یک هفته پیش هم در غرب تهران مادری کودک خود را نزد مأمور پلیس می‌آورد و از مأموران یگان ویژه می‌خواهد تا با کودک صحبت کند تا کمی از استرس و نگرانی آن کودک کم شود.

مأموران یگان ویژه با کودک صحبت می‌کنند، او را سوار موتور می‌کنند و برای او بستنی می‌خرند تا کودک آرام شود و به کودک اطمینان می‌دهند که کنار آنها آرامش و امنیت دارند.

همچنین ۱۳ روز پیش هم عکسی از یک مأمور یگان ویژه با یک کودک کار در فضای مجازی منتشر شد که مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفت. در این عکس مأمور یگان ویژه مشغول صحبت با یک کودک کار است؛ این مأمور در مورد این عکس به خبرنگار مهر گفت: «سعی داشتم تا با این کودک ارتباط صمیمی برقرار کنم تا از شرایط موجود نترسد و بداند ما برای تأمین امنیت خانواده‌ها به میدان آمده‌ایم.»

این مأمور یگان ویژه در ادامه بیان کرد: «یگان‌های ویژه با اشرار و اغتشاشگران قاطع و جدی برخورد می‌کنند اما با خانواده‌ها و کودکان مهربان هستند و در مشکلات از آنها حمایت می‌کنند.»

وقتی یگان ویژه‌ای ها همبازی کودکان می‌شوند + عکس و فیلم

کد مطلب 5609854

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      460 447
      پاسخ
      چه عوامفریبی زیبایی. بزرگسالان را می کشند بعد با کودک عکس می گیرند. ننگ بر تو مهر
      • ناشناس IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        320 241
        ننگ به تو که مردم عادی روکشتین ماموران پلیس رو شهید کردین مملکت را به آشوب کشیدین مزدوران غربگراووطن فروش
      • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        205 192
        لعنت بر شما فریب خورده ها
      • ایرانی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        172 171
        میدونستی خیلی داری زر مفت میزنی
      • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        195 145
        ننگ بر امثال شماها که ایران و مردم را بازیچه ی مشت سیاستمدار خارجی کردید . ضربه‌ای که امثال تو این کشور میزنند از دشمن خارجی بیشتره . آنهایی که به امثال تو خط میدهند وجود دارند بیایند وسط میدان نه اینکه بچه‌های مردم را قربانی اهداف خودشون کنند
      • س IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        183 87
        سلام. کار خوبی هستش ،اما چرا قبلا این کارها انجام نمیدن که بچه بیشتر آشنا بشن ،نه الان که مشکلات پیش آمده،،اگرازاوایل انجام میشد بهتربود. درود بر شما سربازان جان برکف
      • محمد IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        182 146
        دوست عزیز کمتر شبکه های ماهواره ای را دنبال کن،مغز شما را کاملا شستشو داده اند ودیگر قابلیت تشخیص دوست و دشمن را از یکدیگر ندارید،امیدوارم خداوند شما و امثال شما را به راه راست هدایت فرماید
      • امیر IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        151 72
        خودت داری میگی کودک. توقع داشتی با این ها هم مثل دهه هشتادی ها معترض برخورد کنند
      • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        198 147
        ننگ هم بر تو دروغ گو نادان. درود بر برادران نظامی وطن
      • علی IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        186 131
        عوامفریبی رو امثال شما انجام میدید که جای قاتل و مقتول رو عوض میکنید توقع دارید وقتی اغتشاشگران آشوب میکنند پلیس کاری نکنه کم تو این مدت پلیس های مظلوم برای ما جون دادند
      • مهدی IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        163 86
        خداپشت وپناهتون باشه،تا کور شودهرآنکه نتوان بیند،ان شاا...قدردان اینهمه زحماتی که واسه فراهم کردن امنیت ما میکنیدباشیم.
      • حق گو IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        146 76
        مشکلی پیدا کردی زنگ نزنی پلیس
      • زن زندگی آگاهی AE ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        171 101
        چقدر بی انصافی آخه. گلوی پلیس را بریدند، پلیس را زیر گرفتند، چاقو به کمر پلیس زدند. چند تا پلیس را شهید کردند. پلیسی که برای امنیت خودمون هست. چه صحنه‌های دلخراشی. فعلا که اونا می‌کشن. خدا را شکر دروغ‌هایی هم که از بی بی سی در مورد کشتن دانش‌آموزها پخش میشه که بر ملا میشه.
      • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        155 81
        خدا پشت و پناه شان باشه حافظان امنیت آمد
      • محمد IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        112 59
        با عرض سلام در جواب شما دوست عزیز باید بگم اگه شما جای مامورین زحمت کش بودی و ماموریتت برخورد با اغتشاشگران بود نه اونایی که معترض واقعی هستند چه عکس العملی نشون میدادی؟؟؟؟ شاید بهتر باشه با اظهار نظرهایی که میکنیم سعی در دعوت به آرامش جامعه داشته باشیم تا مشوش کردن جامعه به امید آرامش دوباره 🌷🌷🌷
      • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        67 50
        مطمئنی قبلا فریب نخوردی🍐
      • حسین IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        138 93
        اگر این حافظان امنیت نبودند، ناموس تو الان میان کوموله و... دست به دست میشد، حالا ننگ بر کی، داش؟؟
      • جاسمیان فر IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        131 97
        خفه منافق آلبانی نشین. عوامفریب و آدمکش و تروریست شماهستیدو رژیم کودک کش صهیون. مزدوران لندن و سعودی و اسراییل و آمریکا تف به روی بی وطنتان.درودبر رهبرعالیقدرسیدعلی وپلیس مقتدر ایران
      • علی. IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        27 31
        خفه شو عوضی ، کدوم بیشرفی را کشته ان ، من حرص میخورم که چرا اون کثافت های اغتشاشگر وطن فروش را چرا دستگیر میکنن، باید سوراخ سوراخشان کنن، ولی متاسفانه ، خیلی نرمش نشان میدن
      • مهروژ IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        26 26
        ببین یه کاری کن. یه هفته شبکه های ماهواره نبین. بعد مطمئن هستم لعن ونفرینتو به کسای دیگه میفرستی. به خاطر خودت هم که شده از خواب بیدارشو.
      • بی نام IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        45 11
        باسلام خدمت همه پرسنل نیروی انتظامی خداقوت ببینیدهمشهری عزیزم منم مسل شماگرفتارم اماهیچ وقت پشت میهنموخالی نمیکنم واجازه نمیدم هیچکی بخوادبراخاک وطنم نقشه بکشه بخدابریدسرخونه وزندگیتون روزی صدبارم بگیدشکرنزاریددشمنان بهمون نزدیک بشندوطنمودوستداشته باشیم
      • GB ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        16 34
        دقیقااااا آفرین
      • رضا IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        32 14
        لعنت به شما خود فروخته هاو وطن فروشها ننگ بر شما ها
      • رها IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        35 11
        فک نمی کردم انقد ذهنای عقب مونده ای هنوز وجود داشته باشه الان مطمئن شدم
      • علی IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        29 12
        زر نزن خائن وطن فروش وقتی ناموس ایرانی را هتک حرمت میکنن و به مال مردم وکاسبیشان صدمه میزنن توقع داری مماشات کنند؟الهی فرزندت و برادران وخواهرانت همان دردی که خانواده های داغ دار این روز ها به خاطر یه عده بی مغز اغتشاشگرمتحمل شدند را بچشی، تا بفهمی که چه کسی عوام فریب است.
      • ناشناس IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        19 10
        شعر نگو و نمک بر تو و امثال تو که غیرت ندارید و چشمشون بسته ست
      • IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        27 14
        لعنت خدا بر شما خائنین به کشور.
      • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        31 15
        ننگ بر شما که مغزتان را شسته اند کمتر پای ماهواره بیشن عزیزم پلیس ایران از فرزندان پاک این سرزمین برای امنیت ایران زیبا...هیج جای دنیا مثل ایران نیست .پلیس ایران از گزینش نجیبترین انسان هاست ولی بقیه جا ها همه دنیا منفورترین و حرامزاده ها را پلیس می گزارند..
      • بشارت IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        26 17
        واقعا خیلی نامردی پلیس بابات کشته اگه پلیس نبود معلوم نبود خانوادت کجا بودن بی غیرت
      • رضا IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        19 11
        پلیس هم انسان هست وانسان جایزلو خطا است همه پلیس ها که بد وخطا کارنیستندپلیس هم یک انسان است رحم دارد مروت ومهربانی دارد مانند بقیه انسانها هم خطا دارد ولی اگر درمورد پلیس امریکا مطالعه کنید میبینید پلیس ایران واقعا مهربان وقابل مقایسه با پلیس امریکا نیست
      • احمدرضا ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        8 19
        حرفت درسته
      • سرباز IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        45 11
        عوام فریب تو هستی که خبر نداری این اغتشاشگران چه خوابی برای خانواده ات دارند
      • وطن دوست IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        36 11
        ننگ برتو بی شرف جیره خوار بیگانه
      • وطن دوست IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        23 16
        ننگ برتو بی شرف جیره خوار بیگانه
      • وطن دوست IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        18 11
        ننگ برتو بی شرف جیره خوار بیگانه
      • وطن دوست IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        32 14
        ننگ برتو بی شرف جیره خوار بیگانه
      • IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        23 22
        تو زر مفت نزن آشغال زنده باد نیروی انتظامی
      • هیچکس IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        11 27
        دقیقا .. برن خودشونو سیاه کنن ما دیگه با این کاراشون خر نمیشیم
      • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        26 16
        ننگ به تووو وامثال تو که فریب حرفای امریکای عوضی رو خوردین وفکرمیکنید امریکا دلسوز شماست اگه بودانقدر تحریم نمیکرد
      • IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        18 14
        ننگ برتو اگر پلیس نبود الان نمیتونستی نامسوتو پیدا کنی بابا زن زندگی آزادگی الان تو دبی هست من اگر جای مسئولین بودم همتونو صادر میکردم دبی ودلار میگرفتم
      • US ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        25 11
        اینایی که نظر مخالف نوشتن همشون جیره خورن
      • بهار IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        15 12
        لعنت خدا بر تو کورفهم و امثال تو الی الابد که دروغ میسازید این بندگان خدا حتی به جانی ترین داعشی های کف خیابان شلیک نمیکنن و فقط شهید میدن اگه زنده ای به خاطر مجاهدت این عزیزان هست
      • ایرانی IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        31 10
        ننگ‌برتوومرگ‌برپدرت‌یعنی مسعود رجوی مغز تورا‌ماهواره و سخنان ضد انقلاب اون طرف مرز‌شستشو دادن‌درود بر‌پلیس‌های شجاع و‌مردمی بخصوص یگان ویژه
      • سحر IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        11 5
        یااابو . تو از آدمی که تو غار زندگی میکنه هم بدتری . فقط داری اکسیژن اصراف میکنی بی مغز بی فکر
      • ساره RO ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        0 0
        لعنت خدا بر وطن فروشان پست فطرت که مثل کبک سر خود را زیر برف کرده اند
      • امیر IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        1 0
        بیا پایین سر مون درد گرفت یه مشت آدم به ظاهر انسان میریزن تو خیابون به ناموس آدم اهانتو...میکنند امنیت شهر و به هم میریزن پلیس و مردم عادی رو می کشند تویی که افکار منفی داری یه کم از قدرت عقل استفاده کنی بد نیست البته اگه عقل داشته باشی که مطمئنا نداری!!!!!
      • دشمن قرآن آتیش زن IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        0 0
        بزرگتران میکشند ؟ شما دارید مارو میکشید یعنی تو میخوای سرباز سیخ وایسه تو با چاقو گلو این بد بخت پاره کنه من که خیلی خوشحال شدم که ما همچین سرباز هایی برای امام زمان داریم و اینم بگم که شما دشمن خدا هستید چرا چون قرآن آتیش میزنید حجاب فاطمیه رو از سر با حجاب میکشید انسانیت هم ندارید چون آمبولانسو...
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      137 82
      پاسخ
      بچه‌ها مون از پلیس میترسن
      • علی. IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        18 22
        خوب تو یه خورده وقت بذار ، از وقت اینستا ، واتساپ و کلا گوشی ،کم کن و با بچه ات باش و بهش یاد بده که نترسه ، این را هم مامور یگان ویژه باید بیاد و به بچه ات یادبده؟!
      • ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        18 24
        لعنت به علی دایی وکریمی که آشوب به پا کردن مملکت را
      • ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        17 20
        لعنت به علی دایی وکریمی که آشوب به پا کردن مملکت را
      • ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        22 16
        لعنت به علی دایی وکریمی که آشوب به پا کردن مملکت را
      • ۰۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        18 17
        لعنت به علی دایی وکریمی که آشوب به پا کردن مملکت را
      • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        0 1
        حتما از آشوبگران نمیترسن ؟!!!
      • دشمن قرآن آتیش زن IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        17 2
        والا همینو بگو و ی چیزی بگم برای اونایی که فکر میکنن ما مزدوریم باشه ولی بدون این مملکت دستی پشت سرش هست اول چهارده معصوم بعد شهیدان بعد دعای مردم و بدون شما ابر قدرت ها این مملکت اگر میخواست کله پا شه تو همون 8 سال نابود میشد پس ایران عزیز دست ✋ پشت سرش هست که ما تو همون 8 سال اینو حس کردیم
    • امیر IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      114 61
      پاسخ
      وای به روزی که انسان نمک نشناس بشه . جنایت اون ور رو می بینه و لطف تلقی میکنی لطف نیروهای خدوم رو عوام فریبی و جنایت تلقی میکنه . التماس تفکر العلم و سلطان .
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      101 86
      پاسخ
      درود بر محافظان امنیت و مرگ بر منافق
    • طاهره IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      112 115
      پاسخ
      خدا حافظ ماموران یگان ویژه باشد الهی آمین
      • AE ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        15 16
        الهی امین . خدا پشت پناهشون باشه تنشون سلامت . هرکی بدشون میخواد و بد میگه از یگان ویژه؛سر خانوادش بیاد
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      97 56
      پاسخ
      کار شون قشنگه ترس کم میشه حتی بزرگترها همه چی ختم. به خیر. بشه. ان شاالله
    • Mr khan IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      133 80
      پاسخ
      اینا چرا هر روز مهربونتر میشن بایکیش عکس میگیرن با یکیش میخندن با یکیش بازی میکنن همون آدمهای ی هفته پیش ب گمونم از خارج آورده بودن
      • علی. IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        13 25
        نه عوضی ، تو از خارج اومده ای و برخورد مامورین اونجا را با مامورین اینجا ، عوضی گرفته ای!!!!! در مقابل شماها و دیگر گرگهای وحشی اغتشاشگر ، متاسفانه اینها بره ان
      • مهدیه IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        13 22
        جناب این بدون و بفهم هیچ حکومتی چ ایران باشه چه اونایی که در رویاهات اونا راحکومت های ایده آل میدونی نمی شینه دست روی دست بزاره تا از هر طرف بهش ضربه بزنن. برو خداروشکر کن ایران هستی و پلیس ایران از بهترینهای امنیت وگرنه آمریکا تشریف داشتی کوچکترین مقاومتی در برابر پلیس میکردی تیر خلاص میخوردی.
      • IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        8 8
        دوستان خواهش میکنم یکم فکر کنی بد قانونی بهتر از بی قانویی، این بند گام خدا برادران ما هستن،درست این دولت اشتباهات زیادی دار که از حد گذشته ولی نباید آب تو آسیاب دشمن ریخت ،به خدا اونایی که بیرون از کشور نشستن و راحل می دن بریزید تو خیابون از صد تا دشمن بدترین بیام آگاهانه عمل کنیم تر و خشک رو با هم
    • زیبا پو رنوروزی IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      46 44
      پاسخ
      بسیار عالی هستید...کسی که عدم خشم رادر خودش پرورده است ،همه عالم را همانندخانواده خودش میدان... نه از کسی می ترسد، نه کسی از اومی ترسد. زنده باد باران الهی🙏💎🤍💜💙💚💛🧡❤️🌈🌹🌹🌹
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      117 69
      پاسخ
      خدا لعنت کنه آنهایی که تو خارج نشستن و جوان‌های مارا تحریک می‌کنند که اینگونه امنیت و آرامش مردم را به هم بریزند.اونها فقط پول خرج می‌کنند ولی حیف جان جوان‌های ماست که از بین می‌ره
      • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        32 10
        چی میگی بابا جوونای ما خودشون میدونن تو این مملکت چی سرشون میاد بیکاری و بی پولی برای همین اعتراض دارند چون کسی به فکرشون نیست
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      76 58
      پاسخ
      خدا لعنت کنه آنهایی که تو خارج نشستن و جوان‌های مارا تحریک می‌کنند که اینگونه امنیت و آرامش مردم را به هم بریزند.اونها فقط پول خرج می‌کنند ولی حیف جان جوان‌های ماست که از بین می‌ره
      • علی. IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        9 16
        جوانانی که به تحریک وطن فروش ها و بیگانگان ، اغتشاش میکنن، اگه کشته بشن به صلاح مملکته ، چون اونا در این سن پایین وحشیانه این کارها را میکنن ، وقتی بزرگ بشن ، میشن از این اراذل اوباش ها که قاتل جان و مال مردم وخائن هستند
    • ع IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      84 81
      پاسخ
      خدا حفظشون کنه. تمامی کسانی که دارن برای امنیت کشور تلاش می‌کنند
    • علی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      83 64
      پاسخ
      درود به شرف شما مدافعان ایران ❤️🙏
    • علی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      77 58
      پاسخ
      درود به شرف شما مدافعان ایران ❤️🙏
    • مهران فر IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      57 67
      پاسخ
      عالی و زیبا
    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      73 64
      پاسخ
      واقعا خیلی مهربون هستن انقدر با بچه های من خوب رفتار کردن دیگه ازشون میترسن که هیچی از جا میبیننشون بوس میفرستن براشون خدا کنه زودتر آرامش به کشور عزیزم برگرده ومطالبات به حق مردم شنیده بشه راه مردم فهیم ایران با اراذل و اوباش یکی نیست
      • علی. IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        22 3
        ریشه اصلی این فجایع ، اختلاس گران ، محتکران ، دزدان گردن کلفت بیت المال هستن که با کثافت کاریهاشون ، تورم و مشکل معیشتی را بوجودآورده اند. حیف که برخورد قاطعی با این کثافت ها نمیشود
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      60 41
      پاسخ
      سلام همه مامورها که بد نیستن چندتاش اوغده ای هستن باعث میشن مردم درموردشون فکرهای بد بکنند
    • ناشناس IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      150 93
      پاسخ
      دیگه حناتون رنگ نداره مردم دیگه آگاه شدن
      • علی. IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        12 22
        آره خیلی از مردم آگاهن که سینه هارا در مقابل اغتشاشگران بیشرف و وطن فروش سپر کردن و اونارو فراری دادن به لونه موشهاشون
    • یوسف IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      48 20
      پاسخ
      در ایران همه ارگانها خوب هستن یعنی ایران بهترین مردم تو جهان داره الا یک نفر که مجبور میکنه ارگانها دس بکارایی بزنن که برحسب مجبوری انجامش میدن
    • سلطان IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      118 84
      پاسخ
      درود برشرف بچه های یکان ویژه خدا قوت مرگ بر ضد انقلاب مرگ بر اختشاشگرا
    • امیر IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      82 85
      پاسخ
      برو این دام بر مرغ دگر نه.....
      • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        5 20
        شما که خودت توی دام منافقینی چطور؟؟؟!
      • علی. IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        3 12
        بیسواد ، خودتو فیلسوف جا نزن ، حرفت را شفاف بگو
    • احمد IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      52 23
      پاسخ
      آدم خوب و بد همه جا هست چه پلیس باشه چه آدم عادی ولی در این مورد اعتراضات بسیج مردم رو زد مزدور و غربگرا هم کسی نیست همه ایرانی هستیم حالا بعضی منافعشون در گفتن اراجیف هست که میگن این نیز بگذرد
      • علی. IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        6 11
        چی میگی تو ؟! خواب زده شده ای ؟! اینهمه فجایع ، خسارات مالی وجانی ، ایرانی هم اگه در مسیر ضدوطن و ضدمردم حرکت کنه ، فرقی با وطن فروش ها و جنایتکاران و...نداره.
      • علی. IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        1 6
        چی میگی تو ؟! خواب زده شده ای ؟! اینهمه فجایع ، خسارات مالی وجانی ، ایرانی هم اگه در مسیر ضدوطن و ضدمردم حرکت کنه ، فرقی با وطن فروش ها و جنایتکاران و...نداره.
      • علی. IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        2 7
        چی میگی تو ؟! خواب زده شده ای ؟! اینهمه فجایع ، خسارات مالی وجانی ، ایرانی هم اگه در مسیر ضدوطن و ضدمردم حرکت کنه ، فرقی با وطن فروش ها و جنایتکاران و...نداره.
    • مرغک بی پروا IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      133 51
      پاسخ
      هموطنان عزیز پلیس و یگان ویژه حافظ جان و مال و ناموس ایرانیان هستند اگر این عزیزان جان بر کف نبودند خدا شاهده همین مزدوران و آشوبگران عامل دشمن، چنان بلایی سر مردم می آوردند که داعش پیش اونها لُنگ می انداخت. فراموش نکنید ۹۰درصداین آشوبگران و صدمه زنندگان به جان و مال ملت مزدبگیر و فرمانبر اوامردشمنن
      • علی. IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        9 6
        کاملا درسته ، حتی فکرش هم مو تن آدم سیخ می‌کنه ، خدا ، این جوانان و نوجوانان دختر و پسر را هدایت کنه که یه خورده آگاه بشن
      • محمد IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        5 2
        فازت چیه داداش ،ساقیت رو عوض کن
      • .... IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        8 5
        معلومه جایی حقوق میگیری مث ما کارگری کار نمیکنی که نتونی یه کیلو میوه بخری
      • محمدرضا AE ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        5 5
        اگراعتراضی‌چیزی‌داریدبکنیدولی‌مثل‌آدم‌نکه‌به‌اموال‌عمومی‌صدمه‌بزنیدچندنفر ازبین‌ببریداینکارواقعااحمقانه‌هستش
      • احمد باباخان IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
        5 7
        هر جا که زد انقلاب ها زر میزنند مردم حزب اللله جمع شوند جوابش را بدهند تا فرار کنند
      • م IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        6 5
        خدالعنت کنه دشمنان اسلام وخداوند نگهدار ماموران باشه وخودش کمکشون کنه
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      25 9
      پاسخ
      نمایشه کاملا روشنه بزرگ میشه تو این مملکت بعد کشته میشه
    • ص _ ن IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      86 106
      پاسخ
      ۱۰۰۰ بار مرگ بر منافقان اخیر / درود بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .
      • مرتضی IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        11 3
        میبینم چطور ب مقدسات مردم بازی کردین.مردم رو بی دین کردین.گرانی دروغ.ریا.عوام فریبی.اختلاس.پرورش ارباب رعیت بازم بگم.مسکن بالا و پایین شهر فاصله قیمت میلیاردی و....
    • مهدی IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      11 7
      پاسخ
      درود بر شرف پلیس عزیز لعنت بر مریم رجوی حرام زاده
    • جمشید IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      26 8
      پاسخ
      خیلی جالب بود حسابی خندیدیم.
    • علی IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      19 6
      پاسخ
      وقتی به این فکر می کنم که این جوانانی که الان دارن کشته میشن یه زمانی شعر " شبا که ما می خوابیم آقا پلیسِ بیداره ..... ما پلیسُ دوست داریم بهش احترام میزاریم" رو خوندن. بیشتر از دست پلیس لجم میگیره
    • علی. IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 14
      پاسخ
      خدا حفظتان کند، خدا دشمنانتون را نابود و رسوا کند
    • ناشناس IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 4
      پاسخ
      سلام به همه پلیس های کشورم که واقعا در حقشون بی عدالتی میشه این همه زحمت می کشن برای کشور ومردم و این همه در مرزها وشهر ها بی صدا شهید میشن وهیچ کس متوجه نمیشه درو د وسپاس به همشون واقعا خسته نباشید غیور مردان که اگه شما نباشید امنیت نیست
    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 2
      پاسخ
      با نقاب همبازی بچه ها میشن یا بدون نقاب
    • Shini IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      17 6
      پاسخ
      میزنیین سر مردمو مششکونین.بعد گردو تو دامنشون میریزین.ولا ما که یه چهره دیگه از اینا دیدیم.دروغ بسته دیگه
    • بزرگی IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 8
      پاسخ
      خدا پشت پناهتان تف بر شرف سران اغتشاش
    • احمد شریفی گردان 5 امام حسین IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 7
      پاسخ
      به خدا یه کار کردن با بسیجیا بعضی موقع ها واقعا حس میکنم داعشی هستم بابا به خدا اینطور نیست همه جا از همه چیز هم بدش هست هم خوب هم بسیجی بد داریم هم خوب هم آخوند خوب داریم هم خوب هم ادم بد داریم هم خوب لطفا زود قضاوت نکنین ❤️💌
    • رامیار IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 2
      پاسخ
      به نظر من آدم اگر معرفت و شرف حالیش باشه هر لباسی که تنش باشه احترام آن لباس خیلی بالا میره اما آدم های کینه ای هیچوقت آدم به حساب نمی آیند درهر پوششی که بر تن کنه
    • رامیار IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 5
      پاسخ
      به نظر من آدم اگر معرفت و شرف حالیش باشه هر لباسی که تنش باشه احترام آن لباس خیلی بالا میره اما آدم های کینه ای هیچوقت آدم به حساب نمی آیند درهر پوششی که بر تن کنه
    • رامیار IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 2
      پاسخ
      به نظر من آدم اگر معرفت و شرف حالیش باشه هر لباسی که تنش باشه احترام آن لباس خیلی بالا میره اما آدم های کینه ای هیچوقت آدم به حساب نمی آیند درهر پوششی که بر تن کنه
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      15 4
      پاسخ
      آخه این ها جلوی دوربین چقدر مهربون میشن
    • ناشناس IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      13 2
      پاسخ
      اینا بچه ها رو نزن و نکشن بازی کردن نمیخواد
    • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      14 4
      پاسخ
      کودک آزار
    • محمدحسن سلیمانی IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      12 8
      پاسخ
      احسن شیرمردان اسلام . پوزصهیونست هارا به خاک بمالید
    • علی ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 9
      پاسخ
      زنده باد نیروهای یگان ویژه تمام نیروی های ایران چه سپاه چه ارتش چه...که روز و شب از جانشون میگذرن و برای امنیت کشور تلاش میکنن
    • دردمند IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      13 3
      پاسخ
      خوبه والا بزنی ، بکشی ، هزار تا کار دیگه کنی آخرش باچندتا عکس و عوام فریبی ،گل و بلبل کنی خر خودتی مهر
    • ابی IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 13
      پاسخ
      فقط میتونم بگم مرگ بر منافق وطن فروش جانم فدای رهبرم
    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      12 18
      پاسخ
      درود بر جمهوری اسلامی درود بر مدافعان امنیت
    • رضا IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      19 13
      پاسخ
      بااین قیافه ها ولباس مسخره ملت رو نکشن بهشون توهین نکنند گاز خفه کننده نزن با مردم بودن پیشکش به اندازه کافی مورد نفرت وترس شدن
    • ییلماز باقری IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 11
      پاسخ
      وقتی دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران درحال سعی و تلاش برای بدجلوه نشون نیروهای امنیتی انتظامی می کنن که یک نمونش چهره یگان ویژه ها رو به چهره وحشتناک تعبیر میکنه شاید ظاهر یک یگان ویژه خیلی عجیب و غریب باشه اما تو درونشون با مردم خوب مهربون هستن بچه های ایران نباید از پلیس بترسن
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 9
      پاسخ
      اینها برادرای ما هستن نه دشمن ما خودمون باید بفهمیم دوست کیه دشمن کیه . ما با دشمنای قسم خورده ای طرفیم که ما رو به جون هم انداختن به خاطر امیال پلیدشون ولی کور خوندن ما خدا رو داریم خون شهدامون حافظ این مملکته
    • AE ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 0
      پاسخ
      یکیشون بیاد با منم هم بازی بشه شاید دزد طلاهام و دستگیر کنیم، کاری که تو آگاهی نیمه کاره ماند تمومش کنن، به حقم برسم،
    • ناشناس IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 7
      پاسخ
      اره ارواح عمت
    • ه IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      13 7
      پاسخ
      بسه اینقدر دروغ تحویل یه عده نادون ندین شهر ب شهر دارین بچه ها رو میکشین ب تک تک زندانیان دارین تجاوز میکنین بعد میگییین خوووب واقعا بده
    • شهرام IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 16
      پاسخ
      امثال توی نفهم در اخرت کور محشور میشند، چونکه تو دنیا کوردل بودی. الهی به دست اشرار بلایی سرت بیاد و بعد التماس این عزیزان رو کنی که نجاتت بدند. خاک بر سر بدبختت کنند.
    • بنده خدا IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 6
      پاسخ
      باسلام خداراشکر کنید که درايران زندگی میکنید قدر چند نفری که باایمان هستند ما نون اونا رامیخوریم .
      • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        7 0
        مگه مردم نون هم میخورن؟؟!! احتمالا فقط همونایی که ادای ایمان رو درمیارن نون میخورن وخونه وماشین وکار وپول دارن که شما دیدیشون چون اونچه که ما از مردم وخودمون میبینیم غیر فقر وناراحتی اعصاب واشک وآه چیزی نیست
    • عاطفه IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 12
      پاسخ
      سلام و درورد خدا بر شما مردان خدا .آفرین وصدهزار بر شما انسان های باخدا درپناه حق خدا قوت .
    • ابوذر غفاری IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 5
      پاسخ
      اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
    • عثمان خداپرست IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 8
      پاسخ
      بسم رب الشهدا والصدیقین.. لعنت الله علیه و آله یا آل شیطال
    • ایرانی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      18 3
      پاسخ
      بابا بیخیال !!!! یه چیزی بگید بگنجه!!!! خبر نداشتیم اینهمه عمو پورنگ داریم!!!!! پس اونایی که میزنن و میکشن ما هستیم!!! منم اسپارتاکوس
    • اکبر IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      13 5
      پاسخ
      تبلیغات الکی.واقعا ملتو به مسخره گرفتید.پدر مادر راشونو میکشید با بچهاشون بازی تبلیغاتی راه میندازید.چرا با شخصیت ملت بازی میکنید.خبرگذاری لطفا
    • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 11
      پاسخ
      درود بر مردان گمنام امنیت و نیروی مخلص انتظامی درود درود....خداوند حافظشان باشد.
    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 13
      پاسخ
      جانم فدای وطنم ....تو رو خدا قول دشمن رو نخورید .....پلیس حافظ جان وناموس ماست ....آخه چرا اینطور میکنید
    • علیزارع IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      16 6
      پاسخ
      دیگر کم دروغ بگوید اصلا اینا جرا باید درخیابان باشند
    • سعید IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 13
      پاسخ
      واقعا دمتون گرم داداشی گل.تواین کشورآدم هرمشکل.گرفتاری داشته باشه.شب راحت خوابمون می‌بره.فکرناامنی کشورنیستیم.خداقوتتون بده
    • دکتر موسوی IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 8
      پاسخ
      آفرین بر پليس مقتدر و مهربان ایران چرا پلیس‌های غربی و لو برای خودشیرینی چنین کارهایی انجام نمی‌دهند؟!!!
    • اردبیل IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      14 3
      پاسخ
      خجالت بکشید.واقعیت نشان مردم بدید
    • زهرا IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 8
      پاسخ
      درود بر حافظان امنیت خدا پشت و پناهتان مردان با غیرت که جانشان کف دستشان است برای آرامش و امنیت ما
    • بهمن شیخی IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 14
      پاسخ
      مرگ بر کسانی که پلیس را دشمن خود می‌داند تو که حرف مفت میزنی در مورد پلیس یگان ویژه اگر این عزیزان نبودن حالا ناموس تو دست کومله دمکرات‌ها بود در زمان جنگ همین کومله ها سر سربازها و بسیجی‌ها و پاسدارها را در کردستان می‌بریدن میبردن عراق از صدام پول میگرفتن
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 11
      پاسخ
      خدا پشت و پناه همه پلیسا باشه.ان شاالله
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 7
      پاسخ
      خدا پشت و پناه همه پلیسا باشه.ان شاالله
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 8
      پاسخ
      چه کار خوبی با مردم دوست باشید هم وطن نظامی
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 3
      پاسخ
      چه کار خوبی با مردم دوست باشید هم وطن نظامی
    • رضا IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      11 3
      پاسخ
      چرا به معترضان اجازه راهپیمایی نمی دهید تا کسی معترض میشود هدف حملات پلیس ها می پره قرار میگیرد وچرا رفراندوم برگزار نمی کنید تا مردم پای صندوق های رای اعتراض خودشون رو بیان کنند
    • صادق IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 2
      پاسخ
      الان بچه ها زنده اند
    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 1
      پاسخ
      این بچه ها چیزی میدونن؟؛ با بزرگاشون هم بازی بشین
    • ایران IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 10
      پاسخ
      جمهوری اسلامی ایران
    • ایران IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 10
      پاسخ
      جمهوری اسلامی ایران
    • ایران IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 7
      پاسخ
      جمهوری اسلامی ایران
    • یک مستمری بگیر IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 1
      پاسخ
      این تبلیقات زیاد به نفع نیست کمی عادی باشید
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 6
      پاسخ
      خداحفظتون کنه ازبلا دورباشین
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 7
      پاسخ
      خداحفظتون کنه ازبلا دورباشین
    • IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 2
      پاسخ
      والله من که آدم بزرگی هستم ازشون میترسم تا چه برسه کودکان تو را خدا احساسات بچه ها را به بازی نگیرید
    • محمد سول IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 6
      پاسخ
      شرف برای شما از خدای بزرگ آرزو دارم و برای، سلبریتی های ک از اول هم ن حیای ن منش داشته اند ن حرمی شرف را برایشان ب یغما بخاطر بسپارن اگر لیاقت داشتن شرف در وجودشان گذاشته بود فی سبیل الله ک خدا در قرآن گفت و انسان‌ها گل چین می‌شوند زیر پرچم
    • نگار IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 12
      پاسخ
      آخ که چقدر شماها خوب و مهربون هستید دنیا باید شما رو الگو خودش قرار بده
    • حامد IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 2
      پاسخ
      اینا همش فیلم و کلک
    • سامان AE ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      10 8
      پاسخ
      چرا قبلا از این کلیپ ها منتشر نمیشد؟؟؟؟ الان جریان چیه؟؟؟
    • ، IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      12 3
      پاسخ
      تظاهر تا کی... دیگه با این کارا نمیشه مردم رو فریب داد
    • سلیمان جوکار IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 7
      پاسخ
      زنده باد ایران.لعنت بر محمد رضا پهلوی مزدور نجس
    • حست IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 2
      پاسخ
      دلار شده ۳۳ تومن کسی تو این خراب شده زندگی میکنه لال شدین از حسابتون هر روز دارن دزدی میکنن مرگ بر شماها
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 2
      پاسخ
      هرچرت پرتی رو میگید...الا از گرونی....
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 6
      پاسخ
      گشت ارشاد نباید جمع شود ؛ مدیریتش پایین نامه هایش باید مترقی‌تر شود.یعنی مامور باید حد و مرز اقتدارش را بدرستی بداند.
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 8
      پاسخ
      درود بر نیروی انتظامی خیلی مردین دلاوران سرزمین ایران خدایی دولت باید به معیشت بچه های فراجا به صورت ویژه رسیدگی کنه با اینکه سلاح دارن باد ست خالی جلوی این اشوبگرا میاستن درود به شرفتون زنده با دایران
    • جلال کاویان راد IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 2
      پاسخ
      این تبلیغات دیگرجوابگونیست
    • AE ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 4
      پاسخ
      سلام ورودبه نيروهاي رزمنده نیروی انتظامی حامی ملت وحافظ جان ومال مردم وننگ باد برآنهایی که نا مردانه بچه های مردم رافریب میدن واموال ملت رابه آتش می‌کشند ومیخواهند امنیت وسلامتی ملت راازبین ببرند
    • حسین IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 5
      پاسخ
      خدا به ماموران دولت مان سلامتی بدهد که باعث میشوند امنیت برقرار شود
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 1
      پاسخ
      ننگ بر شما
    • ابراهیم IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 4
      پاسخ
      پس کدام یگانه ویژه است که داخل مدرسه های ابتدایی گاز اشک آور میندازد؟؟؟!!!
    • IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 2
      پاسخ
      این چیزی که شما سعی می‌کنید به ما القاء کنید با اون چیزهایی که ما از یگان ویژه در برخورد با مردم بیچاره مبینیم کاملا متفاوت هست چرا اینقدر دروغ میگید ،؟دیگه خفه شید
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 1
      پاسخ
      اره باورکردیم
    • بهزادm IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 2
      پاسخ
      لطفا فیلم زمانی که با باتوم و تفنگ ساچمه ای به بچه های مردم حواله می‌کنند هم نشون بدین.
    • AE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 2
      پاسخ
      باشه ما ام ک گوشامون درازه
    • AE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      7 4
      پاسخ
      باشه ما ام ک گوشامون درازه
    • AE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      11 1
      پاسخ
      باشه ما ام ک گوشامون درازه
    • AE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 2
      پاسخ
      باشه ما ام ک گوشامون درازه
    • AE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      9 3
      پاسخ
      باشه ما ام ک گوشامون درازه
    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 7
      پاسخ
      درود بر نیروهای مسلح ،بخدا مردم ما اشتباه میکنیم ،درسته یه عده مسئول خائن و بی شرف داریم ولی نیروهای مسلح عشقن عشق، من آمریکا بودم بخدا یه تار موی نیروهای مسلح ایران شرف داره به مامورای آمریکا
    • نفس IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 7
      پاسخ
      درود بر شما دردو بلاتون بخوره تو سر دشمنان و منافقان خدا قوت
    • نفس IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 7
      پاسخ
      درود بر شما دردو بلاتون بخوره تو سر دشمنان و منافقان خدا قوت
    • محمد IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      8 3
      پاسخ
      مسخره بازی و عوام فریبی !
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 4
      پاسخ
      درودخدابرشمابرادران نظامی یگان ویژه برادران سپاه ارتش که برای امنیت واسایش مازحمت میکشن خداوند پشت وپناهشان باشد دشمنانشان خوار وذلیل شوندمردم نبایدجنایت منافقان وحزب کومله را درزمان جنگ فراموش کنن
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      6 4
      پاسخ
      هه دختر ۱۶ساله رو میکشید بعد میآید فیلم بازی میکنید اینکه یه بچه هستش غیر این نباید رفتار کنی اگه تو منش مردونگی داری اون دختری که شعار میده با باتون نزن تو سرش باهاش همینطور با لطافت حرف بزن،با غیرت
    • شهاب IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 0
      پاسخ
      لعنت بر باعث و بانی که اینجوری مردم روبرو هم قرار بگیرن مگه این بچه های یگان از کره مریخ اومدن همه از همین مردم و قشر ضعیف هستن
    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 2
      پاسخ
      لطفا جوک ننویسید برا مردم این روزا حال همه بده
      • امیرحسین IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
        3 1
        درود بر جمهوری اسلامی مرگ بر اغتشاگران نیرو امیتی برای امیت ما مردم جان شون دارن میدن گوله خبر دوغ من تو واینترنشال و بی بی سی نخورید همین ها هستن جوانان به سمت مرگ می فرستند
    • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      2 5
      پاسخ
      حدایی اگه اینا نبودن الان نصف دخترای کشورم گیر دمکرات و کومله میافتن معلوم نبود چه بلایی سرشون می اومد قبول کنین که یگان ویژه برای حفظ امنیت کشورمون نیازه
    • نه با با IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      5 2
      پاسخ
      اینا جوکه؟! فتوشاپه؟ خودتون هستید
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      0 1
      پاسخ
      چقدر مهربونن
    • RO ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 2
      پاسخ
      کمترفیلم بازی کنی بخدا مردم خیلی خوب درک فهم دارن وخوب وبدرو ازهم جدامیکنن
    • سیده مهری IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      1 3
      پاسخ
      سلام خدا حافظ نیروی انتظامی باشد زیر سایه امام زمان باشند امیدوارم همه کسانی که در خواب غفلت هستند و رهبرانشان آدمهای دونمایه ای هست و اینقدر ماهواره دیدند که چشم عقلشون را از دست دادن هدایت شوند
    • Bashkuch IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      3 2
      پاسخ
      والا ملکه ندیدیم تو نازی آباد جوری میان که انگار دشمنیم بسه ظاهرسازی
    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
      4 0
      پاسخ
      من فقط از خدا می‌خوام ریشه فقر و گرونی و بیکاری و غم و حسرت از کشورمان بیرون بره. جوان هامون همه افسردگی گرفتن. دل خوشی نداریم. تمام دوران زندگیمون به قناعت و پس انداز گذشت. سیر از گرسنه خبر نداره فکر مردم باشید لطفا.
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 4
      پاسخ
      بعضی وقتا تعجب میکنم از حرف بعضیا انگار از مریخ اومدن آدم فرصت طلب زیاده کسی ناامینیا ده هفتاد هشتاد یادش هست یا نه خفتگیر زیاد بود رحم ب ناموس مردم نمیکردن کی جمشون کرد پلیس برخورد می‌کنه با اغتشاشگر واسه امنیت خودشونه خدا حفظشون کنه
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 2
      پاسخ
      یک کامنت مخالف گذاشتید بعد هرچه ماله کش را پشت ان‌اوردید مردم مگر کور هستند که چه برخوردی این مامورین با انهاانجام میدهند هرکس تا اعتراض میکند میشود اغتشاشگر جانباز ها هم‌جلوی مجلس اعتراض کردند اغتشاشگر بودند که با انها ان برخور را کردید میشه بگویید کدام اعتراض مردم را جواب دادید وحمله نکردید
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      2 4
      پاسخ
      اخه من موندم به تو ی احمق و امثال شما نفهمهای اغتشاش گر چطوری بقبولانند که کشتن مردم عادی کار همون اغتشاش گرهای از خدا بی خبر ه وگرنه نیروی انتظامی جان بر کف ما علی الخصوص یگان ویژه ی عزیز و دوست داشتنی هیچ آدم عادی رو نمی کشه والان اتفاقا محبوبیت نیروی یگان ویژه نزد مردم ایران چند ده برابر قبل شده
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 1
      پاسخ
      درود و خداقوت به همه هموطنان و نیروهای انتظامی ...عزیزان گول رسانه های خارجی رو نخورید یک ایرانی با این همه لطافت هرگز به هموطن خود تعرض نمیکند بکوری دشمنان تا دنیا دنیاست ما همه متحد خواهیم بود .
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 3
      پاسخ
      درود و خداقوت به همه هموطنان و نیروهای انتظامی ...عزیزان گول رسانه های خارجی رو نخورید یک ایرانی با این همه لطافت هرگز به هموطن خود تعرض نمیکند بکوری دشمنان تا دنیا دنیاست ما همه متحد خواهیم بود .
    • سینا IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      1 1
      پاسخ
      بر فراز باد پر چم جمهوری اسلامی ایران
    • AE ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      زنده باد تمام نیروهای جان بر کف انقلاب اسلامی ورهبرمون سیدعلی خامنه ای
    • محمد رضا IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 1
      پاسخ
      بسیار عالی بود. خداوند وجود این عزیزان را حفظ کند ان شاءالله
    • محمد رضا IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      2 2
      پاسخ
      ننگ به کسانی که از زمان امیر کبیر تا به امروز همیشه با اندک شعوری که داشتند دنبال روی دشمن بیگانه بودند و باعث مرگ امیر کبیر های این مملکت شدند . اما اکنون همه شما دشمنان کور خواندید . چون ما همیشه دنبال رو این مملکت و رهبر بزرگ جهان شیعه حضرت آیت الله حسینی خامنه ای هستیم .کورشود هر انکس که نتواند
    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 3
      پاسخ
      خدایی دست از این اخبار و کاراتون بردارید بیشتر ابروی پلیس را نبرید حتما شبها هم برای کودکان لالایی میگن این یگان ویژه مهربان اینهام که تو خیابان کتک زدن و مردم را مثل حیوان با تفنگ شکاری ساچمه ایی میزنن داران بازی میکنن با یکم کودکان بزرگتر مثلا بازی فرار کن تا بهت تیر بزنم
    • امیرگمار IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 1
      پاسخ
      ما قدرپلیسای زحمت کشمون رو خوووووووب میدونیم والبته اون عزیزان هم میدونن مردم چقدردوستشون دارن وقدردان زحمتاشون هستن ویه خداقوت جانانه ازهمینجا به دلاوران پلیس میگیم
    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 2
      پاسخ
      این عکاسهای فرمایشی کجا بودن تا الان این پلیسهای مهربان از کجا پیداشون شد لابد شبها هم میرن خونه این بچه ها براشون لالایی میگن راحت بخوابن
    • IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 3
      پاسخ
      درود بر سربازان ایران 🇮🇷🇮🇷🇮🇷❤️
    • IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 1
      پاسخ
      چه‌ تهوع آور وعوامفریبانه،به کودکان رحم کنید همبازی افراد ناامن وناصالح نکنید بچه ها رو،من نمیگم همه نیروهای مسلح‌ ما خدای نکرده ناصالح اند.نه بسیار عزیزان مهربان داریم ولی یگان ویژه از اوباش خطرناک‌وددمنش تشکیل شده که‌ خودم وقتی شبها خسته از ۱۴ساعت کار بخانه میروم‌ در چهره رفتارگفتارشان میبینم
    • سید حمید IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      باسلام خدمت همه خواهر و برادران عزیز هم میهنم به والله که این جنگ فتنه دسمنان برای برادر و خواهر کشی ما طراحی شده چه فرقی میکنه اون جوانی که در یگان ویژه کشته بشه و یا در به قول خودمان معترضان کمی هوشمندانه جریانات رو ببینید جنگ برادر کشی راه انداختن هر روز داغدار یک عزیزی باید در هر گروهی باشیم
    • IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 3
      پاسخ
      این فیلمهای تبلیغاتی ارزشی نداره ملت واقعیات و به عینه به چشم دیدن
    • IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      2 2
      پاسخ
      خخخخخخخخخخخخخ
    • IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 1
      پاسخ
      خیلیها نظر دادند امنیت خوبه اما اگر وضع معیشت و اقتصاد مردم در خطر افتاده باشه شماها بهش چی میگین البته متوجه جیره خوری فقط یک عده ای شدیم در حال ارامش و اسایش هستند و ۷۵ درصد هم در فلاکت تورم
    • IR ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      3 1
      پاسخ
      درودبرایران وازرانی خداقوت به نیروهای زحمتکش امنیت ملی
    • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 1
      پاسخ
      خدا نگهدار شون باشه اگه اینها نبودند کشور ما مثل افغانستان و بقیه کشورها ما توایران ایران بهترین امنیت داریم حیف که بعضی ها قدر نمی دونن زنده باد ایران
    • علی اکبر IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 2
      پاسخ
      درود بریگان ویژه قلبی من به عنوان یک شهروندکنارتان هستیم ودوستتان داریم خدا نگهدارتان باشد
    • IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 1
      پاسخ
      مرگ بر خراب کار واقتشاش گر
    • زینب IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      11 2
      پاسخ
      به عنوان یه مهاجر افغانستانی : اجازه ندین اتحاد تون بخاطر امریکا و دشمناتون از بین بره من ۲۱ سالمه نشده حتی یه روز تو کشور خودم باشم و هر روز شاهد نابودی کشورمم قدر آقا رهبر انقلاب رو بدونین. تنها دلسوز تون رهبره و یه نگاه به عاقبت افغانستان کنین میفهمین امریکا چه شیطانیه و همه چی توطئه دشمنه
      • دشمن دشمن خدا IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
        0 0
        معلوم اینا شیطان هستند من موافقم با نظرت من زیاد از افغانستان نمی‌دونم خیلی ضربه دیدی متاسفم برای آنهایی که زورشون این وسط به قرآن میرسه نگران نباش این مملکت دستی پشتش هست وگرنه تو 8سال دفاع مقدس نابود میشد دست امام زمان پشت سر این مملکت
    • جاوید ایران IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 4
      پاسخ
      دیگه این اخبار نخ نما شده. اینقدر دروغ شنیدیم که راست رو هم‌باور نمی‌کنیم.
    • رضا IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      6 4
      پاسخ
      درود برشما.مردان ایران زمین
    • سعید IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      4 7
      پاسخ
      با این کارها میخواید چهره خوب از این یزیدان به مردم نشان بدید نمیشه مردم چشم دارن میبینن خود من تو مسیر رفتن سرکار تو مترو سعدی مورد اصابت گلوله گاز اشک آور به پام شدم ۳هفته نمیتونم درست راه برم آخه چرا انقدر وحشی هستین منکه کاری با اختشاش نداشتم خدا لعنتتون کنه اونیکه میاد دعا میکنه شمارو خرفت هست
    • رض IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      14 3
      پاسخ
      سلام‌وخسته‌نباشید‌خدمت‌تمامی‌نظامیان‌عزیز‌وزحمت‌کش‌واقعا‌بی‌انصافی‌هست‌که‌که‌از‌زحمات‌این‌عزیزان‌قدردانی‌نشود‌ما‌ایرانی‌درسایه‌امنیت‌هست‌که‌اذاذانه‌به‌هر‌نقطه‌کشور‌سفر‌میکنیم‌ودر‌ارامش‌هستیم
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 1
      پاسخ
      حالا که اعتماد مردم ازشون سلب شده اونا مهربون شدن
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      5 1
      پاسخ
      با این مسخره بازیاتو ن مردم گول نمیخورنن
    • ... IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      13 0
      پاسخ
      خیلی جالبه یه سری کامنتا رو میخونم بعضیا که خیلی راحت خانواده ها رو لعنت میکنید و آنقدر راحت در مورد مرگ مردم یا حتی سربازا حرف میزنید مثلا طرف میگه اگر جوونا کشته بشن به صلاح مملکته داداش تو که اینطوری حرف میزنی مشخصه خیلی آدم خطرناکی هستی که آنقدر راحت از مرگ کس دیگه ای حرف میزنی
    • Saman IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      فقط خدارو هزاران مرتبه شکر برای داشتن یگانهای نظامیمون.بخدا اگه اینا نباشن .منافق که سهله ارازل واوباش دوزاری هم خون مردم رو میخورن.همین که داریمشون باید هزار بار شکر کنیم.البته اونی که دنبال ارامش و سلامت روان کشوره با مامور مشگل نداره ولی امان از اون دسته بی بی چی ها و عنتر نشنالی ها که تنها هدفشو
    • منتظر IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      واقعا خییییلی پررویی منافق نامرد پست چه قدر خون بیگناه بخاطر شما مزدورای خائن ریخته شده.. اینا همه زیر سر #اسرائیله مرگ بر#منافق_مزدور #اسرائیل_باید_نابود_بشه اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه بحق زینب الکبری🤲🤲🤲🤲
    • خدای زمین و آسمان IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اون ماسک بردار میبوسیش حداقل ترس نکنه بچه گرخیده 👊😅
    • لی IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      همه یگان ویژه ای ها که مثل هم نیستند.توشون بد وخوب هست مشکل مردم اینه که تر وخشک باهم دارند میسوزند.کانالهای ماهواره مخ مردم جویدندحالا هم خودشونو آماده کردند خرخره مردم ومنافع شون هم بجوند.اغتشاگرها هم به سو استفاده گر های داخلی وهم خارجی بهانه می دهند.که نقشه هاشون را به سادگی دنبال کنند.
    • سیدمحمد IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اگه باچشم های خودتون توکشور های دیگه باشین وببینید که برای برقو گازشون ساعت دارن میدیدین که چطور از صبح تاشب کار میکنن مثل سگ میدوون نمیگفتین ایران بده الان بهترین کشوری هسستی که آزادی و امنیت داره حتی نمیتونی توکشورهای دیگه اینترنت هم آزادباشی و محدودیت داره واقعا چجور میبینید آزادی
    • آرش IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      لدفن لطف بشه پلیس ایران مثل پلیس آمریکا از وجه خودش کم نکنه من هم اعتراض دارم ولی صف من از اینا جداست خاهشا یک خشاب در صورت احساس خطر ناقابل هدیه کنید ب این مغتشش گران تا مزه پلیس آمریکا دیدن بچشن و اینکه من دوستانی دارم صمیمی که جدیدن شنیدم میگن آقا آزادی باشه چرا ازدواج مرد بامرد و زن با زن ممنوعه
    • الهم عجل لولیک الفرج IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام و ادب خدمت مردم پاک سرزمینم خواهش میکنم باهم مهربان باشین دشمن همین رومخواد همیشه مشکلات هست کمبود هست ولی به قول یهراب سپهری دلخوشی ها کم نیست ما همه هموطنیم خواهر و برادریم زنده باد وحدت و همبستگی الهم عجل لولیک الفرج
    • مریم IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      ننگ بر روزنامه عوام فریب تو که خودت یه چی مینویسی و عده ای از خودت میان برات ذست میزنند
    • ناشناس IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ای کاش کل دنیال ارتشش مثل ارتش ایران بود سپاهش مثل سپاه ایران بود نیروی نظامیش مثل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بو د سردارن ارتش سپاه نیروی انتظامی ایران خدا ترس مومن دلیر شجاع ایا میباست بمونن و نگاه کنن که اشوبگران مملکت رو به گند بکشن خارج نشینان خودشون خارج از از کشور نشستن و با پول دارن
    • ناشناس IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      پنجاه سال از عمرم تو همین مملکت گزشت تا همین امروز ی برخورد بدی از هیچکدوم نیرو های نظامی ندیدیم بله باید جلوی فتنه و اشوب گرفته بشه چقد تخریب چقد اسیب زدن اشوبگران بی احترامی به خون پاک شهدا به امام شهدا با دین واعقادات مروم کار دارن بقول سدار رشیدسپاه اسلام ما ملت امام حسینیم راهمون با کفار جداس
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خداوند به همه‌ی کسانی که برای امنیت مردم تلاش می‌کنند سلامتی عطا کنه خدا قوت مردم ایران خیلی فهمیده هستند وهمیشه در کنار هم هستند
    • دشمن دشمن خدا IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خدا قوتشون بده آدم حال می‌کنه وقتی اینارو که از ناموس ما حجاب مادران ما و قرآن و نام الله روی پرچم ما محافظت می‌کنه میبینه زنده باد خداوند برای شما در کنار 14معصوم و شهیدان مطمئنن جا پهن کرده تا برید شما کنارشون این رو بدونید که هرکس هرچیزی میگه فقط کار شما عزیزان زیاد می‌کنه
    • علی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      گارد ویژه فرزندان ما و سرزمین ما هستند همه مردم با دیدن آنها خوشحال می شوند اما مردم متاسفانه مسوولین رده بالا را مقصر این وضع می دانند که درست هم هست.
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      امروز در ادامه تمام جنگهای کفر و ایمان . این ایران اسلامی است که تمام قد در مقابل کفر جهانی وباطل و اراذل و اوباش داخلی با افتخار و سربلند ایستاده. آمریکا که سهل است . هیچ کدام هیچ غلطی نمتوانند بکنند.
    • رسول IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      درود بر سربازان وطنم یاشاسین ایراااااااااانننننیم
    • IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      لعنت خدا به هر چه وطن فروش و نوکران غرب گراست که هموطنان وپلیس وماموران دلسوز این اب و خاک را به شهادت رساندن مرگ وننگ ابدی بر شما قاتلین وجنایتکاران
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      واقعن اینا باخودشون چی فکر میکنن کشور رو ناامن کردنند توف برشما آعشوبگرا
    • محمدحسین IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      زنده باد! ✌🍃🇮🇷

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