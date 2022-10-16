به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها مأموران یگان ویژه بیشتر از روزهای عادی در خیابان‌ها دیده می‌شوند، البته شاید بتوان گفت تنها مواردی که مأموران یگان ویژه به خیابان‌ها می آیند همین روزهایی باشد که برخی از فرصت طلبان در شهر آشوب به پا کرده‌اند.

مأموران یگان ویژه لباس‌های ویژه ای به تن می‌کنند که شاید برای هر رهگذری جلب توجه کند؛ در این میان کودکان از دیدن مأموران یگان ویژه تعجب بیشتری می‌کنند. لباس‌های سوسکی و کلاه‌هایی که مانند کلاه ایمنی موتورسواری هست برای آنها جذاب است و البته کمی ترسناک! چراکه در این لباس‌ها نمی‌توانند به راحتی چهره مأموران را ببینند.

در سیستان و بلوچستان دو دانش آموز بعد از تعطیل شدن از مدرسه با کمی ترس به سراغ مأموران یگان ویژه ای که در یک چهار راه مستقر بودند می‌روند و از آنها می‌خواهند تا لباس و سلاح آنها را از نزدیک ببینند که مأموران با روی خوش از آنها استقبال می‌کنند.

در تهران هم کودکی که ابتدا با دیدن مأموران ترسیده است با همراهی پدرش به سمت مأموران می‌رود و از آنها می‌خواهد که کلاه آنها را بر سر بگذارد.

حدود یک هفته پیش هم در غرب تهران مادری کودک خود را نزد مأمور پلیس می‌آورد و از مأموران یگان ویژه می‌خواهد تا با کودک صحبت کند تا کمی از استرس و نگرانی آن کودک کم شود.

مأموران یگان ویژه با کودک صحبت می‌کنند، او را سوار موتور می‌کنند و برای او بستنی می‌خرند تا کودک آرام شود و به کودک اطمینان می‌دهند که کنار آنها آرامش و امنیت دارند.

همچنین ۱۳ روز پیش هم عکسی از یک مأمور یگان ویژه با یک کودک کار در فضای مجازی منتشر شد که مورد توجه کاربران زیادی قرار گرفت. در این عکس مأمور یگان ویژه مشغول صحبت با یک کودک کار است؛ این مأمور در مورد این عکس به خبرنگار مهر گفت: «سعی داشتم تا با این کودک ارتباط صمیمی برقرار کنم تا از شرایط موجود نترسد و بداند ما برای تأمین امنیت خانواده‌ها به میدان آمده‌ایم.»

این مأمور یگان ویژه در ادامه بیان کرد: «یگان‌های ویژه با اشرار و اغتشاشگران قاطع و جدی برخورد می‌کنند اما با خانواده‌ها و کودکان مهربان هستند و در مشکلات از آنها حمایت می‌کنند.»