۶۷ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۳ مهر ماه تا امروز ۲۴ مهر ماه تعداد ۵۴۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۶۷ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۵۳ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۱۸۳ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۱۷ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۵۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته یک فوتی کرونا ثبت شده که قطعی مبتلا به کرونا بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۲۰۵ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۱۵ هزار و ۵۹۲ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۹۳۰ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۹۹۵ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۹۳۵ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۷ هزار و ۶۰۲ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.