رژیم غذایی کودکان را جدی بگیرید/ راز سالم ماندن دندان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بهناز ولی‌زاده گفت: تغذیه و رژیم غذایی نقش مهمی در رشد و نمو دندان، سلامت بافت لثه و دهان، استحکام استخوان و جلوگیری و کنترل بیماری‌های حفره دهان دارد.

وی، کمبود مواد مغذی مورد نیاز در زمان رشد سلولی را باعث ایجاد عوارض غیرقابل برگشت در شکل‌گیری بافت‌های دهان برشمرد و تاکید کرد: نیاز به ویتامین‌های A،C،D و کلسیم و فسفر در این دوران برای شکل‌گیری دندان‌های مقاوم وجود دارد.

به گفته ولی‌زاده، در صورتی که کودک در سال‌های اولیه زندگی دچار سوءتغذیه شود احتمال ابتلاء به پوسیدگی دندان‌های شیری بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به شکل گیری عادات غذایی در زمان کودکی که در سلامت عمومی و سلامت دهان بسیار مؤثر هستند گفت: تغذیه در هر دو مرحله پیش از رویش دندان‌ها و پس از رویش دندان‌ها در سلامت دهان و دندان اثرگذار است.

ولی زاده تاکید کرد: تأثیر رژیم غذایی در ایجاد پوسیدگی پس از رویش دندان‌ها بسیار با اهمیت است. بعضی مواد غذایی از جمله کربوهیدرات‌ها (مواد قندی و نشاسته‌ای) نسبت به مواد دیگر خاصیت پوسیدگی‌زایی بیشتری دارند. این مواد وقتی در تماس با میکروب‌های دهان قرار بگیرند می‌توانند بزاق را اسیدی کنند.

کارشناس سلامت دهان و دندان افزود: دو تا پنج دقیقه پس از خوردن مواد قندی، تولید اسید در دهان شروع شده و تا حدود یک ساعت پس از آن محیط دهان در حالت اسیدی باقی می‌ماند. این اسید کم‌کم مینای دندان را حل کرده و سبب پوسیدگی دندان می‌شود.

ولی‌زاده ضمن بیان توصیه‌ها و نکات تغذیه‌ای برای پیشگیری از پوسیدگی‌های دندانی گفت: بهتر است بین وعده‌های غذایی روزانه به جای شیرینی از میوه‌های تازه، سبزیجات، ماست ساده و مغزها (بادام، گردو و…) استفاده شود و در صورت تمایل به مصرف شیرینی بهتر است از کشمش یا خرما استفاده شود.

این کارشناس سلامت دهان و دندان تاکید کرد: مصرف مواد قندی باید محدود به وعده‌های اصلی غذایی شده و پس از آن مسواک زده شود. همچنین در صورت مصرف هر نوع ماده قندی باید بلافاصله دندان‌ها را مسواک زد و در صورت عدم دسترسی چند مرتبه دهان و دندان را با آب شستشو داد.

اجتناب از مصرف روزمره فست فود، نوشابه و تنقلات شیرین به ویژه در کودکان، نوشاندن آب به کودکان پس از مصرف شربت‌های دارویی و تقویتی شیرین، استفاده از آب بین وعده‌های اصلی غذایی، عدم استفاده از میان وعده‌های حاوی کربوهیدرات (مواد قندی و نشاسته‌ای) پس از شام و قبل از خوابیدن از دیگر توصیه‌های وی بود.

ولی زاده یادآور شد: استفاده از مواد غذایی خام (سبزی) با غذاهای پخته (وعده اصلی غذایی) علاوه بر پاکسازی غذا از سطح دندان‌ها به افزایش جریان بزاق نیز کمک می‌کند.

وی در ادامه توصیه‌های خود تاکید کرد: بلافاصله پس از مصرف نوشیدنی‌های اسیدی مثل آب پرتقال نباید مسواک زد زیرا می‌تواند باعث سایش دندان‌ها شود.

ولی زاده با اشاره به تمایل برخی کودکان به مصرف آدامس توصیه کرد که از آدامس‌های بدون قند استفاده شود و با توجه به اهمیت مصرف لبنیات در سلامت بدن و دندان‌ها، افزود: این ماده غذایی با ارزش در رژیم غذایی روزانه کودکان قرار گیرد.