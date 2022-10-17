به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان (امید) از امروز (دوشنبه) در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا در حالی آغاز شد که نمایندگان کشورمان به میدان رفتند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ احمت تاشکین اوغلو از ترکیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف نورزات کابدیرآخیموف از قزاقستان می‌رود.



در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۱ احمد باقدودا از مصر را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله به مصاف ریوتو ایکیدا از ژاپن می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب مالخاز آمویان دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان از ارمنستان شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.



در وزن ۸۷ کیلوگرم ابوالفضل چوبانی در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ کریستین زمپ از سوئیس را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۴ موهیوتدین ساریجیجک از ترکیه را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله به مصاف ماکسات سایلاو از قزاقستان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم علی اکبر یوسفی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر پائول مورالس از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب میخایلو ویشنیوتسکی قهرمان جوانان جهان از اوکراین شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.