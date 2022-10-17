تلویزیون ۱۵ سریال آماده پخش دارد/ تصویب ۲۳ طرح نمایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، محسن برمهانی معاون سیما در بازدید از پشت صحنه سریال «محرمانه» گفت: همدلی خوبی بین عوامل سریال مشهود است که نشان از مدیریت شایسته مجموعه شهید آوینی، تهیه‌کننده و کارگردان دارد و همین حس و حال خوب به عوامل و دست‌اندرکاران سریال نیز منتقل شده است که می‌تواند در ارائه یک کار جمعی خوب و باکیفیت هم مؤثر باشد.

معاون سیما، علت اصلی حضور در پشت صحنه مجموعه‌های نمایشی را عرض خداقوت به عوامل سریال ساز عنوان کرد و گفت: تولید آثار نمایشی رسالت مهم و خطیری است و ما وظیفه داریم ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان، روند تولید و احیاناً مشکلات مربوطه را مورد ارزیابی، بررسی و پیگیری قرار دهیم.

برمهانی در خصوص مجموعه تولیدات نمایشی جدید اظهار کرد: سریال سازی یک فرآیند طولانی است و بازه زمانی خاص خود را می‌طلبد. تولید برخی از این سریال‌ها، از گذشته شروع شده که هم اکنون در مراحل پایانی است و به زودی به آنتن خواهد رسید.

وی ادامه داد: در ایام پیش رو، سریال‌های جدیدی به آنتن خواهند رسید و سال آینده هم از لحاظ سریال، رسانه ملی سال پررونقی خواهد داشت. هم اکنون ١٥ سریال آماده پخش داریم که به تدریج روی آنتن شبکه‌های تلویزیون خواهند رفت. برخی از این سریال‌ها در مرحله پس تولید، شامل اصلاح رنگ و تدوین است. برخی سریال‌ها هم مناسبتی است که در زمان مناسب خود برای بینندگان عزیز پخش می‌شود.

برمهانی در خصوص سریال‌های جدید تلویزیون افزود: در حال حاضر ۲۳ طرح سریال مصوب داریم که تا به امروز ٦ سریال برآورد آن انجام شده و قراردادهایش به امضا رسیده است، برخی هم مراحل پیش تولید را سپری می‌کنند که ان شالله به سال ۱۴۰۲ می‌رسد.

موسوی تهیه کننده سریال «محرمانه» نیز در جریان بازدید معاون سیما گفت: حدود سه ماه است که تولید این سریال شروع شده و حدود ۴۵ درصد از کار فیلمبرداری انجام شده است و پیش بینی می‌کنیم تا ۳ ماه آتی، کار تصویربرداری این مجموعه به اتمام رسد.

وی خاطرنشان کرد: در سریال «محرمانه» بازیگران زیادی به ایفای نقش می‌پردازند و داستان آن اجتماعی خانوادگی با محوریت مسائل پزشکی است که در این خصوص از نظرات مشاوران هم بهره گرفته‌ایم.

تهیه‌کننده «محرمانه» تصریح کرد: بخشی از لوکیشن ها هم در خارج از کشور فیلمبرداری می‌شود که احتمالاً تا ١٥ روز آینده مقدمات آن انجام خواهد شد.

معظمی کارگردان این سریال هم با اشاره به وجود بازیگران توانا و محبوب کشورمان در این مجموعه تلویزیونی گفت: یک گروه توانا در حال ضبط این سریال هستند که نوید کار خوب و فاخری را می‌دهد و امیدواریم نتیجه خوبی حاصل شود.

سکانسی از سریال «محرمانه» در حضور معاون سیما ضبط شد. فاطمه گودرزی، زهیر یاری، بهناز نادری، آرش آصفی، علیرام نورایی، امیرمحمد زند، ایرج نوذری، علیرضا جلالی تبار، علی جلالی از جمله بازیگرانی بودند که در بازدید معاون سیما حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها و تجربه همکاری شأن با این اثر پرداختند.

در بازدید معاون سیما، مهدی نقویان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی، سلیم غفوری قائم مقام، حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومی سیما و جواد آقازاده مدیر طرح و برنامه مرکز سیما فیلم حضور داشتند.

سریال «محرمانه» تولید جدید مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است که با همکاری صداوسیما برای پخش در تلویزیون آماده می‌شود.

«محرمانه» به کارگردانی محمود معظمی، نویسندگی مهدی حمزه و تهیه‌کنندگی سید رامین موسوی، روایتی است از پیشرفت‌های علمی دانشمندان کشورمان در حوزه پزشکی و ساخت واکسن کرونا که واکنش مغرضانه دشمن را در بردارد تا با ایجاد اختلال، مانع از دست‌یابی ایران به این موفقیت بزرگ شوند.