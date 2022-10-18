خبری ازاکران جدیدنیست/سینماگران رغبت ندارند،سازمان سینمایی راه حل

به گزارش خبرنگار مهر، گره اکران سینماها که انتظار می‌رفت با عبور از بحران کرونا در سال جاری به چرخه طبیعی خود بازگردد، روز به روز دارد کورتر می‌شود و به استناد آنچه در جلسات شورای صنفی نمایش طی هفته‌های اخیر مطرح شده است، عوامل هیچ فیلمی متقاضی اکران در شرایط فعلی سینماهای کشور نیستند!

روز ۲۰ شهریورماه بود که شورای صنفی نمایش از ثبت قرارداد اکران دو فیلم «ملاقات خصوصی» و «گیجگاه» به‌عنوان دو فیلم تازه برای ورود به چرخه اکران عمومی سینماها خبر داد؛ دو فیلمی که به نظر می‌رسید ظرفیت لازم را هم برای خودنمایی در گیشه و استقبال مخاطبان داشته باشند اما از آن جلسه تا به امروز که بیش از یک ماه می‌گذرد، نه فقط این دو فیلم راهی پرده سینماها نشده‌اند که جلسات هفتگی شورای صنفی نمایش هم هیچ خروجی دیگری برای پیشنهاد فیلم تازه در ویترین سینماها نداشته است!

در این بازه زمانی تنها فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم» آن هم به دلیل شرایط قانونی آکادمی اسکار برای از دست ندادن شانس حضور در این رویداد جهانی، با تصمیم شورای صنفی نمایش به‌صورت کاملاً محدود و در یک تک‌سانس سینما مگامال، به‌مدت یک هفته روی پرده رفت. همزمان با این فیلم «بام‌بالا» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی نیز به نمایندگی از سینمای کودک در میانه مهرماه روانه پرده سینماها شد که تا به اینجا فروش به‌شدت ناامیدکننده‌ای داشته است. فیلمی که تندیس بهترین فیلم را از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان کسب کرده است، حالا و با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اکران عمومی هنوز ۱۰ هزار مخاطب را هم به سالن سینما نکشانده و این شاخصی است که به خوبی وضعیت بحرانی سینماها را نشان می‌دهد.

روایت یک بحران؛ ناآرامی‌ها چگونه تنور سینما را سرد کرد؟

واقعیت این است که در هفته‌های اخیر بروز ناآرامی‌ها در سطح شهرهای بزرگ و به‌ویژه پایتخت، فعالیت سینماهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. کاهش امنیت مخاطبان در ساعت‌های پیک استقبال از فیلم‌ها از یک سو و تأثیر ناآرامی‌ها بر روحیه عمومی افراد جامعه و بی‌رغبتی آن‌ها به تفریحاتی از جمله سینما، از سوی دیگر، سبب افت شدید تعداد مخاطبان و بحرانی شدن شرایط اکران فیلم‌های روی پرده شده است.

در چنین شرایطی انصراف فیلم‌های متقاضی ورود به چرخه نمایش و نیز بی‌رغبتی دیگر فیلمسازان برای تن دادن به اکران آثارشان در این شرایط، بحران گیشه‌ها را ضریب مضاعف هم داده است.

شورای صنفی اکران طی هفته‌های اخیر جلسات هفتگی خود را برگزار کرده اما بنابر اطلاع خبرنگار مهر، به دلیل بی‌رغبتی فیلمسازان برای اکران آثارشان، جلسات این شورا نیز هیچ خروجی‌ای نداشته است. آخرین نوبت این جلسات هم روز یکشنبه ۲۴ مهرماه برگزار شد و بازهم شورا نتوانست هیچ فیلمسازی را برای اکران فیلم خود مجاب کند. قرار است این مذاکرات در جلسه دیگری با حضور برخی از سینماداران و مسئولان دفاتر پخش ادامه پیدا کند تا شاید عوامل فیلم یا فیلم‌هایی راضی به اکران شوند.

نگرانی از تأثیر منفی شرایط بر فروش فیلم‌ها و مهمتر از آن نبود سازوکار اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب در بسترهایی مانند صداوسیما و بیلبوردهای تبلیغاتی در شرایط بروز اختلال در دسترسی‌های اینترنتی، اصلی‌ترین دلیل عوامل فیلم‌های آماده اکران برای امتناع از رضایت بابت ورود آثارشان به چرخه اکران است.

طرح اورژانسی بلیت نیم‌بها؛ رشد مخاطب و افت فروش!

یکی از ابتکاراتی که شورای راهبردی اکران برای عبور از شرایط بحرانی فعلی پیشنهاد داد و از چهارشنبه گذشته در سینماهای سراسر کشور اجرایی شده است، طرح ارائه نیم‌بهای بلیت سینماها بود. طرحی که در شرایط عادی می‌توانست طیف گسترده‌ای از مخاطبان را به سالن‌های سینما بکشاند اما تجربه هفته نخست اجرای این طرح نشان داده است که در نبود فیلم‌های جدید برای مخاطبان، فروش نیم‌بهای بلیت نمی‌تواند تأثیر چندانی در احیای گیشه‌ها داشته باشد.

البته این به معنای بی‌تأثیر بودن فروش بلیت نیم‌بها نیست به خصوص که در شهرستان‌ها، سینماها با افزایش آمار مخاطبان مواجه بوده‌اند اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن فروش نیم‌بها و درآمد ۵۰ درصدی از فروش هر قطعه بلیت، در مجموع، همچنان شاهد افت فروش فیلم‌ها بوده‌ایم و بالا رفتن مخاطبان همزمان با کاهش قیمت بلیت، عایدی چندانی برای سینما نداشته و حتی با استمرار زیان قبلی هم همراه بوده است.

سینماداران در تلاش هستند تا ارشاد با سیاست‌های حمایتی خود، افت فروش این مدت سینماها به‌ویژه پس از اعمال فروش نیم‌بهای بلیت را جبران کند.

پیشنهادهایی که رد شد؛ از اکران سریال‌ها تا رفع مشکل توقیفی‌ها

نکته مهم این است که سازمان سینمایی همچنان درباره شرایط حاکم بر سینماها سکوت اختیار کرده و حتی طرح‌هایی مانند برنامه‌ریزی برای اکران بازی‌های جام‌جهانی هم متأثر از ناآرامی‌های اخیر و برخی ملاحظات امنیتی، فعلاً مسکوت گذاشته شده است و مشخص نیست چه زمانی درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

در این میان براساس کسب اطلاع خبرنگار مهر از جلسات شورای صنفی نمایش، پیشنهادهایی مانند پخش قسمت‌های جدید سریال‌های پرمخاطب شبکه نمایش خانگی در سالن‌های سینمایی و یا اکران فیلم‌های روز سینمای جهان از سوی این شورا برای نجات موقت گیشه سینماها ارائه شده که این پیشنهادها از سوی سازمان سینمایی رد شده است.

حل مشکل فیلم‌های مسئله‌دار و توقیفی مانند «چپ، راست»، «قاتل و وحشی» و «صدسال به این سال‌ها» و برنامه‌ریزی برای اکران سریع‌تر این آثار، از دیگر پیشنهادات اعضای شورای صنفی نمایش است که با پاسخ منفی مواجه شده و سازمان سینمایی هنوز موفق به رفع مشکل این آثار نشده است.

بحث ضمانت فروش فیلم‌ها برای ورود به چرخه اکران که پیش از این و در دوران پیک کرونا تجربه شد و پشتوانه خوبی برای ترغیب فیلمسازان به اکران آثارشان بود هم این روزها مطرح است اما هنوز سازمان سینمایی و وزارت ارشاد در این زمینه هم به جمع‌بندی نرسیده‌اند.