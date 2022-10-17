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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۱

سخنگوی صمت:

نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر افتتاح شد

نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر افتتاح شد

سخنگوی وزارت صمت گفت: نمایشگاه کشورمان در دوحه قطر آخرین نمایشگاه تا پیش از آغاز جام جهانی فوتبال بوده و بازدید نمایندگان تجاری سایر کشورها از این نمایشگاه بیشتر از همیشه فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف گفت: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دوحه از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه دایر است و ۱۴ شرکت ایرانی در گروه کالایی صنایع غذایی، صنایع دستی، زعفران، خدمات تجاری و بیمه سیستم‌های پیشرفته اطفا احتراق صنعتی، چرم و فناوری نفت و گاز، توانمندی‌ها و کالاهای خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

سخنگوی وزارت صمت از برگزاری جام جهانی فوتبال در کشور قطر به عنوان یک فرصت بی نظیر برای توسعه تجاری و گردشگری نام برد و گفت: قرار است در حاشیه این نمایشگاه مذاکرات تجاری با طرف قطری در موضوعات مورد علاقه برگزار شود.

گفتنی است نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه و تجارت در دوحه قطر افتتاح شد.

کد مطلب 5611082
سمیه رسولی

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