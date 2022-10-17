نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف گفت: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دوحه از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه دایر است و ۱۴ شرکت ایرانی در گروه کالایی صنایع غذایی، صنایع دستی، زعفران، خدمات تجاری و بیمه سیستم‌های پیشرفته اطفا احتراق صنعتی، چرم و فناوری نفت و گاز، توانمندی‌ها و کالاهای خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

سخنگوی وزارت صمت از برگزاری جام جهانی فوتبال در کشور قطر به عنوان یک فرصت بی نظیر برای توسعه تجاری و گردشگری نام برد و گفت: قرار است در حاشیه این نمایشگاه مذاکرات تجاری با طرف قطری در موضوعات مورد علاقه برگزار شود.

گفتنی است نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه و تجارت در دوحه قطر افتتاح شد.