به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور که به منظور افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پیگیری توافقات سران دو کشور به دوحه سفر کرده است، در بدو ورود مورد استقبال قائم مقام وزیر خارجه قطر و سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه قرار گرفت.

در این نمایشگاه ۲۰ هلدینگ و شرکت تولیدی ایرانی در عرصه‌های صنایع غذایی، صنایع دستی و فناوری‌های نو، آخرین دستاوردها و تولیدات خود را در آستانه جام جهانی به معرض نمایش گذاشته‌اند.

پیگیری اجرای توافقات صورت گرفته فی‌مابین دو کشور نیز از دیگر محورهای مهم سفر محسن رضایی به قطر است.

نشست با تجار و دیدار با وزرای تجارت و صنایع و حمل و نقل قطر از دیگر برنامه‌های معاون اقتصادی رئیس جمهور در این سفر است.