اعلام وضعیت قرمز و آژیر خطر در پایتخت اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، هشدار حمله هوایی برای چهارمین بار در کیف اعلام شد و مقامات دولتی از همه شهروندان خواستند که فوراً به پناهگاه‌های امن شهری مراجعه کنند.

شهرداری کیف گفته است که این هشدار برای چهارمین بار در یک روز در کیف اعلام می‌شود.

مقامات اوکراین چنند ساعت پیش از این سه بار آژیر هشدار حمله هوایی در کیف را به صدا درآورده بودند.

هشدار حمله هوایی همچنین در مناطق اودسا و نیکولایف هم اعلام شد و برخی منابع گفته اند که صدای انفجار در منطقه اودسا شنیده شده است.

روز دوشنبه نیز شاهدان عینی گفته بودند که آژیر حمله هوایی بار دیگر در شهر کی‌یف‌، پایتخت اوکراین به صدا درآمده و هم‌زمان صدای دست‌کم دو انفجار شدید شنیده شده است. «ویتالی کلیچکو»، شهردار کی‌یف وقوع انفجار در منطقه شوچنکو در مرکز این شهر را تأیید کرد و کاربران شبکه‌های اجتماعی اوکراین نیز تصاویری از این حادثه منتشر کردند. به گفته شهردار کی‌یف در این حملات چند ساختمان تخریب شده و همچنین رئیس راه‌آهن دولتی کی‌یف نیز اعلام کرد یک انفجار نیز در نزدیکی ایستگاه مرکزی این شهر رخ داده است.

همچنین «آن دری یرماک»، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین اعلام کرده بود که پایتخت این کشور هدف حملات پهپادهای انتحاری قرار گرفته و این کشور به سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری نیاز دارد. مقامات محلی نیز از حملات موشکی و وقوع آتش‌سوزی شدید در ساختمان و تأسیسات برق شهر دنیپروپتروفسک در مرکز اوکراین خبر داده بودند.

«کی‌یف ایندیپندنت»، رسانه اوکراینی مدعی است که روز دوشنبه ارتش روسیه دست‌کم ۴ بار با پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۶ ایران، زیرساخت‌های شهر کی‌یف را هدف قرار داد.

روسیه از دوشنبه گذشته حملات موشکی تلافی‌جویانه به عمق خاک اوکراین و هدف‌قراردادن گسترده تأسیسات زیربنایی این کشور را آغاز کرده است.

ارتش روسیه بامداد دوشنبه گذشته نیز حملات موشکی گسترده علیه زیرساخت‌های اصلی اوکراین در مناطق گوناگون را آغاز کرد. این حملات موشکی دو روز پس از انفجار در پل کریمه آغاز شد. رئیس‌جمهور و مقامات ارشد روسیه اعلام کردند که دولت اوکراین «حمله تروریستی در پل کریمه» را طراحی و اجرا کرده است.

در حملات سه‌شنبه گذشته شهرهای «کی‌یف»، «اودسا»، «وینیتسا»، «ترنوپل»، «خملنیتسکی»، «دنپروپتروفسک» و «ژیتومیر» هدف حملات موشکی قرار گرفتند. بنا بر گزارش رسانه‌های اوکراینی بیش از ۱۰ موشک از دریای خزر به سمت شهرهای اوکراین شلیک شده بود. در روزهای اخیر نیز برخی شهرهای اوکراین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

مقامات اوکراینی روز یکشنبه نیز اعلام کردند روسیه چندین موشک مافوق صوتِ «کینژال» را به سمت شهر کی‌یف و مناطق غربی اوکراین پرتاب کرده است.