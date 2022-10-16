به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، مقامات اوکراینی امروز یکشنبه اعلام کردند: روسیه چندین موشک «کینژال» را به سمت کی یف پایتخت و غرب اوکراین پرتاب کرده است.

به گزارش این شبکه تلویزیونی، مقامات اوکراینی در این خصوص کفتند که مسکو امروز با این موشک ها غرب کشورشان را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، مقامات طرفدار روسیه در استان خرسون هم اعلام کردند: نیروهای روسیه تلاش‌ های نیروهای اوکراینی برای حمله به این استان را ناکام گذاشتند.

در همین ارتباط، ساعاتی پیش اعلام شد که نشریه کلیمنکو تایم اوکراین می گوید آژیر حمله هوایی در مناطق اودسا، نیکولایف و پولتاوا و همچنین برخی مناطق غرب اوکراین به صدا درآمده است. مقامات این مناطق از شهروندان خواستند تا در پناهگاه ها بمانند.

رسانه‌ های اوکراینی دیروز نیز اعلام کردند که آژیر خطر در پایتخت اوکراین و تمام مناطق این کشور به صدا درآمده که از حمله موشکی دوباره روسیه به شهرهای اوکراین حکایت داشت.

ارتش روسیه بامداد دوشنبه هفته گذشته حملات موشکی گسترده‌ ای علیه زیرساخت‌ های اصلی اوکراین در مناطق مختلف این کشور را آغاز کرد. این حملات موشکی دو روز پس از انفجار در پل کریمه آغاز شد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور و مقامات ارشد روسیه اعلام کردند که دولت اوکراین «حمله تروریستی در پل کریمه» را طراحی و اجرا کرده است.

در حملات سه‌ شنبه هفته گذشته شهرهای «کی‌ یف»، «اودسا»، «وینیتسا»، «ترنوپل»، «خملنیتسکی»، «دنپروپتروفسک» و «ژیتومیر» هدف حملات موشکی قرار گرفتند. بنا بر گزارش رسانه‌ های اوکراینی بیش از ۱۰ موشک به سمت شهرهای اوکراین شلیک شده بود.