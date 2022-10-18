بررسی آخرین وضعیت بنیادی ۴ نماد خودرویی بورس

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت بنیادی یکی از مؤلفه‌های اصلی نمادهای بازار سرمایه بوده و هر آن چیزی که در آینده برای یک نماد اتفاق می‌افتد برگرفته از وضعیت بنیادی آن است، مهر در نظر دارد در سلسله گزارش‌هایی به وضعیت اجمالی بنیادی از روی تابلوی معاملات بپردازیم، تابلوی معاملات برآیند تی تی ام یک نماد بوده که متوسط وضعیت بنیادی یک سال اخیر یک نماد را بررسی می‌کند. در گزارش زیر به صورت مختصر وضعیت چهار نماد خودرویی را بررسی کرده ایم:

خگستر

نماد خگستر یکی از نمادهای خودرویی است که در برهه‌هایی با تقاضای انبوه برای خرید مواجه است، eps تی تی ام این نماد به میزان ۱۱۶ بوده که این eps نسبت به سودسازی شرکت‌های خوب پتروشیمی و پالایشی و حتی غذایی بسیار اندک است، اما نسبت به خودرویی‌های دیگر که در وضعیت زیان‌دهی قرار دارند وضعیت بهتری داشته و توانسته برای هر سهم ۱۱۶ ریال سود بسازد اما خگستر pبرe بالا در محدوده ۲۵ داشته که نشان می‌دهد با وجود ریزش‌های بسیار این نماد نسبت به برخی نمادهای دیگر ارزندگی پایین‌تری دارد، البته نسبت pبرe در بسیاری از خودرویی‌های جهان نیز بالا بوده و متوسط آن در محدوده ۲۰ قرار دارد.

خساپا

خساپا یکی از خودرویی‌های بزرگ است که وضعیت آن می‌تواند وضعیت کلی بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار دهد، این نماد دارای eps به میزان منفی ۴۷۰ بوده که نشان دهنده زیان‌ده بودن خساپا است، اما نکته مثبت خساپا pبرs آن بوده که در محدوده ۰.۷۸ قرار دارد که می‌تواند در آینده وضعیت زیان‌دهی آن را کاهش دهد.

خودرو

خودرو نیز یکی از نمادهای لیدر بازار سرمایه بوده و از eps منفی رنج می‌برد، این نماد دارای eps در محدوده منفی ۳۴۲ بوده ولی در مقایسه با خساپا pبرs بهتری در محدوده ۰.۳۸ دارد که نشان می‌دهد وضعیت فروش آن با وجود زیان‌دهی خوب است.

خزامیا

خزامیا نیز یکی از نمادهای سودساز خودرویی بوده و سودسازی آن برای هر به میزان ۴۷۰ ریال است، اما این نماد نیز نسبت قیمت به درآمد بالایی در محدوده ۲۵ دارد، اما نسبت قیمت به فروش آن در محدوده ۰.۴۵ قرار داشته وضعیت نسبتاً خوبی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر صنعت خودرویی یکی از صنایع به شدت تأثیر گذار بازار سرمایه بوده و در روز جاری تا ساعت ۱۰ و ۳۴ دقیقه ارزش معاملات این گروه صنعتی ۹۱ میلیارد تومان بوده است که به اندازه ۰.۴ ارزش معاملات میانگین هفتگی است.

امروز این صنعت با ورود یک میلیارد پول حقیقی خرد مواجه بوده و قدرت خریدار به فروشنده آن در محدود مثبت یک قرار دارد؛ و حقوقی به حقیقی آن ۱.۶ درصد است. لازم به توضیح است که هم اکنون گروه خودرویی‌ها بیشترین ارزش معاملات را در بین صنایع دیگر تا این لحظه داشته است.