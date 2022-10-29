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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵

مهر بررسی می کند؛

بورس به شدت جذاب خواهد شد/پول‌های پارک شده به بازار سرمایه می‌آید

بورس به شدت جذاب خواهد شد/پول‌های پارک شده به بازار سرمایه می‌آید

پیش بینی می شود بازار سرمایه در هفته های آتی با یک صعود جذاب همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی موج فروش در یک بازار به راه می‌افتد، همه افراد فعال در آن بازار پا پس کشیده و این وضعیت به شدت و سرعت و در همه بازار اتفاق می‌افتد، البته همیشه برخی از نمادها استثنا بوده و با فعالیت بازارگردان های حرفه‌ای می‌توانند حتی در بازار نزولی هم نمادی را سبز رنگ نگه دارند اما این اتفاق هم تنها در نمادهایی اتفاق می‌افتد که ارزش بازار کمی دارند.

بازار سرمایه ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده و در هفته‌های اخیر با ریزش‌های پی در پی مواجه شده است، اما این ریزش‌ها به معنای این نیست که قرار است همیشه وضعیت بورس همین گونه باشد.

تئوری اقتصادی وارن بافت
برخی از سرمایه گذاران بورس تنها وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کرده و با پیش بینی وضعیت بنیادی یک سهم را خرید یا فروش می‌کنند، البته این نوع افراد همیشه گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها را بررسی کرده و به صورتمالی‌های شرکت به ویژه صورتمالی ۶ ماهه و یک ساله نگاهی ویژه دارند و آن قدر این کار را تکرار کرده که به یک مهارت ذاتی در این امر رسیده و می‌توانند بهتر از تکنیکالیست‌ها قیمت سهم را در آینده پیش بینی کنند.

نگاه کردن بورس از نگاه بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر برای افرادی ممکن است که سرمایه کلان داشته و به صورت هدفمند سهمی را خرید یا فروش می‌کنند، البته افرادی نیز هستند که با سرمایه خرد نگاه بنیادی به یک سهم داشته و توانسته‌اند در مدتی نه چندان طولانی سرمایه خود را ۱۰ تا ۳۰ برابر کنند.

بورس به شدت جذاب خواهد شد
افراد حرفه‌ای و با تجربه بورس همیشه سابقه ریزش و رویش‌های بورس را داشته‌اند، از سال آخر دولت اصلاحات گرفته تا سال آخر دولت احمدی نژاد و روحانی، این نوع افراد به هیچ وجه با ریزش بورس از بازار دل نکنده و همیشه منتظر سودهای کلان بازار هستند، اما نکته اینجاست این افراد یا وارد مقوله سهامداری عمده شده‌اند و نوسان یک تا چهار ساله بورس در تصمیمات آنها مؤثر نیست و یا فعالیت بین بازاری را آموخته و در دوران رکود و ریزش استراتژی‌های مختلف برای معاملات دارند.

همیشه بعد از رسیدن قیمت‌ها به حمایت‌های مهم و زمانی که قیمت‌ها به شدت جذاب می‌شود، سازمان بورس و دولت برای بورس چاره اندیشی کرده و به یک باره بازار با تغییر وضعیت مواجه می‌شود، حقیقت این است که بازار سرمایه‌ای که دولت ۷۴ درصد در آن سهم دارد نیز تنها به اظهارات دولتمردان توجه نکرده و به دنبال سود و زیان خود است، یعنی بازار همیشه دنبال ارزش ذاتی بوده و زمانی که ارزش ذاتی بازار به مکان دلخواه برسد، حقوقی‌ها پی در پی وارد شده و در حال خریداری سهم‌ها هستند.

بازار سرمایه برای فتح قله سرسخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باید مؤلفه‌های بنیادی به ویژه نرخ بهره را در حال تغییر اساسی ببیند، اما با همین وضعیت و با همین نرخ بهره بازار می‌تواند یک صعود خوب تا ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد داشته باشد که پیش بینی می‌شود در هفته‌های آتی رخ دهد. البته وضعیت بازار سرمایه در کلان وابستگی به عوامل مختلف دارد و این پیش بینی برای زمانی است که وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور مانند امروز باشد.

آیا بورس به کف رسیده است؟
برخی از کارشناسان کف بازار را در محدوده یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد طرح ریزی کرده و برخی دیگر معتقدند کف بازار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد است، اما واقعیت آن است که نمی‌توان کف دقیقی برای شاخص کل معین کرد، شاید کف شاخص همین محدوده امروز باشد به شرطی که با رایزنی سازمان بورس و دولت مؤلفه‌های بنیادی بازار به شدت جذاب شود، پس می‌توان بورس به شدت جذاب می‌شود به شرط اینکه مؤلفه‌های بنیادی بازار به شدت جذاب شود.

کد مطلب 5618628

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      9 0
      پاسخ
      برای شما که پول های میلیاردی دارید بله بورس جذاب میشع اما نه برای ما
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      17 0
      پاسخ
      یعنی دیگه چیزی برای طمع نگذاشتید،و روی طمع کاران تاریخ را روسفید کردید،ننگ بر دروغ ،ریا،کبر،طمع کا ر ،ننگ
    • علی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      14 1
      پاسخ
      زهی خیال باطل،، تورم چهارصد درصدی نزول بورس دویست درصد با عقل جور نمیاد،، بورس ایران دزدیه نوین هستش وسلام
    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      عمل کنید جرف بی عمل از نزدن ان حرف بهتر است اعتماد با عمل ممکن است حال هی بگو خوب مبشه دو سال سهام دار همین را می شنود و این بلند مدت کی کوتاه مدت سود می شود خدا داند حرکتهای لاکپشتی برای کشتی به گل نشسته بورس جواب نمی دهد سریع و تصمیم گریها باید ده چندان شود در عمل
    • یک مستمری بگیر IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      5 0
      پاسخ
      جوک ننویسید یکبار میگویی به ۱۶۰۰ خواهد رسید (بدون هیچ شرطی) بعد میگویی رشد به شرط جذابی مولفه های بنیادی !!!
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      بعد این همه ضرر دیگه مهم نیست برام
    • صادق IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 1
      پاسخ
      بورس خیلی جذابه و خیلی جذابه تر ترین.خواهد.شد‌ خخخخخخخخخخخ
    • 1 IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      7 2
      پاسخ
      این جذابیت برای دولت است امروز 884 میلیارد خارج شد و این خروج بیشتر هم خواهد شد در روزهای آینده پس دولت پول تزریق کند که خود یکه تاز است
    • حسین IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      5 0
      پاسخ
      این گونه نیست .جذابیت بورس زمانی است که برجام احیا شود وتحریم ها لغو گردد.ولی اگر تحریم ها ادامه یابد پول های به سمت بازار ارز ومسکن ومستغلات وطلا وسمه خودرو خواهد رفت.
    • عبید نیکمهر IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      13 1
      پاسخ
      شما هم دزد تشریف دارین دو سال و نیم پول ما تو بورسه و ۹۰ درصد اصل سرمایمون رفته .سود که نگرفتیم هیچ اصل پول هم دادیم دزدخانه دولتی بورس .امیدوارم تمام شما دزدان سرطان ناعلاج بگیرین و با درد بمیرین.و بچه هاتون همه و همه به همین درد و بیماری مبتلا شن.
    • آسکانی RO ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      حقیقتش واقعاً با شما موافقم ... ولی مردم اعتمادشون رو از دست دادن چرا که ضربه خوردند طول می‌کشه تا دوباره اعتماد کنند
    • علی کرمیان IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      بورس خیلی وقت است که به کف رسیده وقیمت نمادها به ارزش ذاتی ، هدف فعلی بورس فقط و فقط ایجادنارضایتی است
    • علی کرمیان IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      افرادی هستندکه باتولیدآشوب به هدف نهایی خود می رسندلذاتاآخرین توان قیمت نمادهارامنفی وحتی درسبزی بازار سرخ نگه خواهند داشت
    • ورشکسته بورسی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 1
      پاسخ
      با حلوا حلوا دهان شیرین نمی شود . ما زیاندیدگان بورسی کی از مسئولین حقمان را پس بگیریم؟
    • علی کرمیان IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 1
      پاسخ
      یکی ازنقطه ضعف واحدهای نظارتی ایران این است که معمولاً نوشداروی بعداز مرگ سهراب هستند چرا بانمادهای متخلف برخوردنمی کنند خدامی داند
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      1 0
      پاسخ
      سایت اکو ایران بشکلی بسیار بد اغتشاش اقتصادی را در دستور کار قرارداده و به بهانه کار کارشناسی القا تفکرات کاملا منفی و همچنین خط دهی خروج سرمایه از بورس را کلید زده است. با توجه به اینکه شما رسانه ای در راستای حمایت از نظام هستید اقدامی کنید
    • جواد IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      8 0
      پاسخ
      جان هرکی دوست دا ری بگو این مواد خوب را از کجا خرید ه ای
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      5 0
      پاسخ
      خبرگزاری مهر دولت روحانی هم میگفت بورس جای سرمایه گذاریه ولی چی شد مردم بدبخت شدن
    • مال باخته AE ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      9 0
      پاسخ
      لعنت به شما که دورغ میگن پول ما خوردین حرام زادها
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      2 0
      پاسخ
      کف چیه ؟نابود شده.بازم دوستان بی پول شدن.برو این دام بر بام دگر نه.۳۸۷
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      شتر در خواب بیند پنبه دانه!!!!!
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      سه ساله تیشه به ریشه بورس زده اید حالا آمدید وعده و وعید میدهید که چی بشه
    • ناشناس IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      3 0
      پاسخ
      سلام فکر نکنم کسی ازمن قدیمی تر توی بورس باشد با۲۵سال سهامداری ولی کسانی توی بورس آمدن که خدا را مد نظر ندارن وفقط سود خودشان را میبینند
    • علی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      6 0
      پاسخ
      کمتر حرف مفت بزنین. فیک نیوز
    • محمدرضامحمدی GB ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      13 0
      پاسخ
      سرمایه های ماکلا ازبین رفت دربازاربورس وسهام چه کسی پاسخگو است مسولین نطارتی ومملکتی چراورودنمی کنند وچرابفکر سهام داران نمی باشند ومسولین بازاربورس بفکر سهامداران نیستند دراین مملکت کلیه اجناس صدبرابرشده ولی بازاربورس روزبه روز کاهشی وبه داد ماسهام داران برسید سرمایه ما ازدست رفت
    • محمدرضامحمدی GB ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      4 0
      پاسخ
      سرمایه های ماکلا ازبین رفت دربازاربورس وسهام چه کسی پاسخگو است مسولین نطارتی ومملکتی چراورودنمی کنند وچرابفکر سهام داران نمی باشند ومسولین بازاربورس بفکر سهامداران نیستند دراین مملکت کلیه اجناس صدبرابرشده ولی بازاربورس روزبه روز کاهشی وبه داد ماسهام داران برسید سرمایه ما ازدست رفت
    • محمدرضامحمدی DE ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      دولت قراربودبازاربورس رادرست کند حالاکجاست سرمایه های مردم کلاازبین رفته وچراهیچ مسولی دراین مملکت بفکر سهام داران نیست وهیچکس پاسخگو مابیچارگان مال ازدست رفته نیست
    • محمدرضامحمدی DE ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 1
      پاسخ
      دولت قراربودبازاربورس رادرست کند حالاکجاست سرمایه های مردم کلاازبین رفته وچراهیچ مسولی دراین مملکت بفکر سهام داران نیست وهیچکس پاسخگو مابیچارگان مال ازدست رفته نیست
    • محمدرضامحمدی DE ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      دولت قراربودبازاربورس رادرست کند حالاکجاست سرمایه های مردم کلاازبین رفته وچراهیچ مسولی دراین مملکت بفکر سهام داران نیست وهیچکس پاسخگو مابیچارگان مال ازدست رفته نیست
    • بورس IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      هموطن عزیز،آدم حسابی آخه آدم از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه!بورس برای شماهای مافیا و تک خور رانتی بماند.اگه نماد شاوان رو ببینی که با p/e حدود ۳/۵ دارند میفروشنش پی به عمق فاجعه بورس خواهی برد... به قول شخص معروف؛ و من الله التوفیق،
    • علیرضا IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      5 0
      پاسخ
      مواظب باشید من که با ده سال صبر به قیمت خرید فروختم توسعه پدیده رو کلاه ام بیافتد میرم کلاه نو میخرم
    • زیان دیده بورس IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بر باعت و بانی وضع موجود لعنت که اینچنین سرمایه و پس انداز مردمو به یغما می‌برند وا تاسفااااا
    • اای IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بشین تا بیاییند
    • حسین IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بهمین خیال باش تا عشقی هست بورس ت..اداره میشه
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      یه مقدار ابرو برای خودتون نگهدارید. تمام زندگی مردم رو به گند کشیدید. قشر متوسطی وجود نداره. طرف چهل سال زحمت کشید تا آخر عمر بتونه نفس بکشه تا محتاج بچه نباشه، بعد یه عده حروم لقمه تو مجلس و دولت از هر چیزی حتی رفتن به مستراح مردم مالیات می‌گیرند. شما خیال کردید این بلوا و شلوغی فقط برای لخت شدنه؟
    • شاهرخ IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      دولت پول کم آورده
    • فرهاد SY ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      لعنت به هرچه آدم دروغگو. اکثر مردم رو تو بورس بدبخت کردید.چطور روتون میشه راجع به بورس حرف میزنید.
    • حسینی IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      بعضی مواقع خیلی حرفهای مسئولین بیشتر فشار درد را زیاد میکنه مثلا دیروز راحت میگن ۹۶درصد از بورسی ها زیر صدمیلیون سرمایه دارند ولی نمی کند چقدر داشتن که حالا شده زیر صدمیلیون چقدر زور هست این حرف وقتی از ۸۵۰میلیون سال ۹۹که پول یک خونه ویلایی بوده حالا ۱۲۰میلیون باقی مونده ای تف به این روزگار با این..
    • مهدیارم IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ا۷۰ درصد مردم خسته وبی انگیزه اند ب همین خاطر دور ایسناده ومنتطر فرجی هستند .حالا مسیولین هی میگن بیای بیای .بنده خدا کو رمق...
    • DE ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر تو که این تحلیل آبکی را می نویسی و لعنت بر کسانیکه دروغ می گویند کسی که در بازار سرمایه فعالیت می کند ریسک ان را پذیرفته ولی بازار سالم نه بازار آبکی دروغین آنهم با حمایت دولت وتبلیع صداوسیما وریس جمهور
    • اعتماد IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اعتمادی که از دست رفت
    • امین IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ننگ برسازمان بورس

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