هفته کم رمق بورس با خبرهای برجامی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در حالی بازار سهام به کار خود پایان داد که هفته‌ای کم رمق و کم رونقی را پشت سر گذاشت.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل این موضوع شایعاتی بود که در خصوص برجام در بازار مطرح شد که منجر به افت حجم معاملات در هفته جاری شده بود.

در این هفته وضعیت سهم‌های کوچک به نسبت سهم‌های بزرگ‌تر مساعدتر بود که به نظر می‌رسد سرمایه گذاران بیشتر به دنبال سهم‌های کوچک بوده و کمترین توجه را به سهم‌های بزرگ داشته اند.

به گفته تحلیل گران بازار یکی از عوامل مؤثر در افت شاخص کل، خبرهای برجام بود که متأسفانه نشان داد بازار نسبت به این خبرها واکنش منفی نشان داده است.

این گزارش حاکی است امروز شاخص کل با افت ۷ هزار و ۹۷۵ واحدی به یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۸۵۸ واحد و شاخص کل هم وزن نیز با افت ۴۴۹ واحد به ۴۱۰ هزار و ۳۲۵ واحد رسید.

از مهمترین نمادهای تأثیرگذار در بازار امروز می‌توان به نماد شبریز، نوری، شستا، فارس، شبندر، فملی و کچاد اشاره کرد.

همچنین نمادهای پرتراکنش در بازار امروزهای وب، خساپا، آسیاتک، خگستر و شپنا بود.

همچنین در بازار فرابرس نیز نمادهای دی، فجهان، کرمان، سبزوا، آریا و غویتا، از نمادهای پرتراکنش در این بازار بودند.