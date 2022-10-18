به گزارش خبرگزاری مهر علی حسینی در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: ایران تولیدکننده مرغوب‌ترین زعفران جهان به شمار می‌رود و متقاضیان زیادی از سراسر دنیا خواهان این محصول استراتژیک هستند.

وی همچنین اظهار داشت: نام ایران در بازارهای جهانی با نام «زعفران» گره خورده و کمتر کشوری را می‌توان نام برد که در آمار کالاهای وارداتی خود نامی از زعفران ایرانی نداشته باشد.

نایب رئیس انجمن زعفران کاران خراسان جنوبی با بیان اینکه ایران بر بام تولیدکنندگان زعفران دنیا ایستاده است، گفت: کشت زعفران در ایران بیش از سه هزار سال سابقه دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه استخراج ترکیبات زعفران منجر به درآمد زایی و سود آوری بالا در کشور خواهد شد، افزود: با استخراج ترکیبات اصلی زعفران می‌توان بخش عظیمی از صنایع وابسته به این ترکیبات ارزشمند را در دنیا تأمین و ارزش افزوده بسیار زیادی نصیب مملکت کرد.

حسینی اضافه کرد: مشتقات زعفران امروز در صنایع مختلف مثل داروسازی، فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بسیاری موارد دیگر کاربردهای فراوانی دارد.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود در خصوص خبری مبنی بر ارسال ۲۰۰ تن محصول خام زعفران ایران به مقصد قطر جهت فرآوری گفت: پس از انعقاد بزرگترین قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین ایران و قطر برای انتقال و فرآوری ۲۰۰ تن زعفران با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار به مقصد کشور قطر، نخستین محموله از این قرارداد بارگیری و جهت فرآوری به این کشور ارسال شده است.

نایب رئیس انجمن زعفران کاران استان خراسان جنوبی افزود: به نظر نمی‌رسد پشت این قضیه یک برنامه درستی باشد چون ایران خود بر بام تولیدکنندگان زعفران دنیا ایستاده و دلیلی ندارد این حجم محصول زعفران به یک کشور دیگری جهت فرآوری انتقال یابد بی تردید یک جای قضیه لنگ می‌زند.

وی همچنین اظهار داشت: دست اندر کاران این قضیه باید بصورت دقیق و شفاف توضیح دهند منظور آنان از فرآوری زعفران ایران در قطر چیست؟

حسینی اضافه کرد: کجای انتقال ۲۰۰ تن زعفران خام از ایران به مقصد قطر جهت فرآوری با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص خام فروشی مطابقت دارد.

وی بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره به موضوع «خام‌فروشی و صادرات فله‌ای مواد خام» تاکید مؤکد دارند چون خام فروشی باعث به یغما بردن منابع خدادادی کشور می‌شود.

نایب رئیس انجمن زعفرانکاران خراسان جنوبی یادآورشد: در حال حاضر ظرفیت جذب ۱۰۰۰ تن زعفران در کشور فراهم شده حال سوال اینکه آیا در چنین شرایطی به صلاح است ۲۰۰ تن زعفران خام ایران به کشوری دیگری جهت فرآوری انتقال پیداکند؟!