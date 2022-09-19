بزرگترین قرارداد تجاری زعفران جهان میان ایران و قطر به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با آقای علی بن احمد الکواری وزیر دارایی قطر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که برخی از مقامات و بازرگانان دو کشور، حضور داشتند وزیر دارایی قطر بر حمایت قطر از مراودات تجاری با ایران، تاکید کرد و افزود قطر آماده است تا با جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرآوری زعفران طبق استانداردهای جهانی همکاری کند.

سفیر کشورمان نیز اظهار امیدواری کرد که بتوان روابط اقتصادی را در سطح روابط سیاسی دو کشور ارتقا بخشید.

در ادامه این جلسه، قرارداد تجاری برای انتقال و فرآوری ۲۰۰ تن زعفران ایران با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دلار بین بازرگانان ایران و قطر منعقد گردید.

با امضای این قرارداد که بزرگترین قرارداد تجاری انتقال زعفران در جهان محسوب می‌شود ضمن تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب اول تولید و عرضه زعفران در جهان، گام بلندی در جهت نزدیکتر کردن قیمت زعفران ایران به قیمت بازارهای جهانی برداشته خواهد شد.

کارشناسان معتقدند این قرارداد که در نوع خود بی نظیر می‌باشد، می‌تواند ضمن اثرگذاری مثبت بر بازار زعفران داخلی از خام فروشی زعفران جلوگیری کرده، با ایجاد ارزش افزوده و ایجاد بازارهای جدید و بین المللی برای عرضه زعفران ایران، این نوید را به کشاورزان و زعفران کاران می‌دهد که امسال با خیالی آسوده‌تر با افزایش بهره وری در واحد سطح این محصول استراتژیک، نگرانی از عرضه و فروش دسترنج خود نداشته باشند.

لازم به ذکر است؛ بر اساس این قرارداد، اولین محموله زعفران ایران در اول اکتبر ۲۰۲۲ به قطر ارسال خواهد شد.