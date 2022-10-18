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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۶

اختلاف ۳۰ تا ۴۱درصدی قیمت میوه در میادین و میوه فروشی‌های سطح شهر

اختلاف ۳۰ تا ۴۱درصدی قیمت میوه در میادین و میوه فروشی‌های سطح شهر

انتشار جدیدترین نرخنامه انواع میوه در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نشان می دهد محصولات ارائه شده در میادین ۳۰ تا ۴۱ درصد ارزان تر از قیمت میوه ها درخرده فروشی های سطح شهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه، سبزیجات و صیفی‌جات که در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه می‌شوند، نسبت به محصولات مشابه در سطح شهر بین ۳۰ تا ۴۱ درصد و محصولات پروتئینی بین ۸ تا ۲۴ درصد ارزان‌تر هستند.

به گفته کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اعمال نرخ‌نامه‌های مصوب در ۲۹۴ میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر و نیز با نظارت بر قیمت اقلام خوراکی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت مستقیم و مستمر باعث شده است مایحتاج عمومی با قیمت مناسب در طول سال‌های اخیر به دست شهروندان تهرانی برسد.

همچنین با توجه به این اختلاف قیمت، میادین و بازارهای میوه و تر بار، نقش تعدیل‌کننده‌ای در قیمت میوه و تره بار و سایر مواد خوراکی در سطح شهر برعهده داشته‌اند.

کد مطلب 5611607

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