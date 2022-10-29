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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرد؛

اختلاف ۲۹ تا ۴۰ درصدی قیمت میوه و سبزیجات در میادین با سطح شهر

اختلاف ۲۹ تا ۴۰ درصدی قیمت میوه و سبزیجات در میادین با سطح شهر

محصولات ارائه شده در میادین بر اساس نرخنامه انواع میوه و سبزیجات در میادین ۲۹ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از قیمت میوه و سبزیجات در خرده فروشی‌های سطح شهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع میوه، سبزیجات و صیفی‌جات که در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه می‌شوند، نسبت به محصولات مشابه در سطح شهر بین ۲۹ تا ۴۰ درصد، محصولات پروتئینی بین ۶ تا ۲۳ درصد و انواع حبوبات ۱۸ درصد ارزان‌تر هستند.

به گفته کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اعمال نرخنامه‌های مصوب در ۲۹۴ میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر و نیز با نظارت بر قیمت اقلام خوراکی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت مستقیم و مستمر باعث شده است مایحتاج عمومی با قیمت مناسب در طول سال‌های اخیر به دست شهروندان تهرانی برسد

با توجه به این اختلاف قیمت، میادین و بازارهای میوه و تر بار سازمان مدیریت میادین، نقش تعدیل‌کننده‌ای در قیمت میوه و تره بار و سایر مواد خوراکی در سطح شهر را برعهده دارند.

کد مطلب 5619892

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