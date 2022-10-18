به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سامانه مالیاتی ایران، افشین محمودیان در این باره اظهار داشت: به‌موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول این قانون، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف‌اند برای فروش کلیه کالاها و خدمات خود صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورت‌حساب‌ها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بورسی و فرابورسی اولین گروه فراخوان شده در اجرای این قانون هستند، افزود: باتوجه‌به اینکه این شرکت‌ها از اول آبان‌ماه ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند، مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باهدف آموزش، شناسایی و رفع ابهامات فنی، قانونی و اجرایی این قانون، روزانه جلسات مستمری با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برگزار می‌کند.

محمودیان اظهار داشت: طی دو روز گذشته شرکت‌های فعال در زمینه صنایع فلزی، صنایع غذایی، شرکت‌های نفت و پتروشیمی، صنایع کاغذ، چوب و سایر شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، شرکت‌های فعال در صنعت بیمه و صنایع خودرویی پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، توسعه مولد نیروگاهی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، فجر انرژی خلیج فارس، گروه مپنا، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه‌گذاری غدیر، صنعتی دریایی ایران، سرمایه‌گذاری ملی ایران و… در جلسات تبیین قانون و رفع ابهامات اجرایی آن حضور یافته‌اند.