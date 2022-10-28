به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: بازار سهام در وضعیت فعلی با وجود ارزندگی بسیاری از شرکت‌های سودده با چند ابهام مهم روبروست که مانع از افزایش حجم معاملات و تزریق نقدینگی حقیقی‌ها می‌شود. از جمله این ابهامات می‌توان به تداوم قیمت‌گذاری دستوری دولتی، نرخ خوراک گاز صنایع در بودجه ۱۴۰۲، نرخ سود بین بانکی بالای ۲۱ درصد و افزایش فاصله نرخ دلار نیما و آزاد اشاره کرد.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته در مساله قیمت‌گذاری دستوری، طی هفته‌های اخیر چند مدل خودرو در بورس کالا پذیرش و عرضه شده که معاملات آن موفقیت‌آمیز بوده و به نظر می‌رسد که در خصوص عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا اقداماتی در جریان است.

فولادگر با بیان اینکه همچنین پس از مدت‌ها پیگیری، تایر خودرو نیز در بورس کالا پذیرش شد، افزود: در خصوص نرخ خوراک گازی و موارد بودجه‌ای نیز با پیگیری وزیر اقتصاد مقرر شد کمیته مشترکی تشکیل و رسیدگی به این موارد در بودجه در نظر گرفته شود.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتشار اوراق اختیار فروش تبعی از سوی ناشران بزرگ در بازار نیز گفت: اوراق اختیار فروش تبعی یکی از ابزارهای متداول در بازارهای جهانی برای کاهش ریسک سهامداران بوده و به نوعی بیمه‌کننده سهام در بازه‌های مشخص است؛ به این معنا که سهامدار عمده با انتشار و فروش این اوراق، اختیار فروش سهام در قیمت و زمان مشخص را به خریداران اوراق اعطا می‌کند که این ابزار با کمترین هزینه، ریسک‌های معاملاتی سهام را به حداقل می‌رساند.

فولادگر اظهار کرد: مصوبه اخیر در خصوص انتشار اوراق تبعی تصمیم خوبی است، اما در کنار آن باید مسائل و ریسک‌های ریشه‌ای بازار سهام که اشاره شد مورد توجه قرار گیرند.