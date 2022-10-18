محکومیت یک زن در عربستان به ۱۵ سال حبس به دلیل حمایت از مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، دستگاه قضائی عربستان سعودی که در سال‌های اخیر سوابقی طولانی در برخورد با فعالیت‌های حمایتی از مقاومت داشته، یک پزشک زن تونسی مقیم این کشور را به بهانه نوشتن یک توئیت در حمایت از مقاومت، به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

بنابراین گزارش، این پزشک تونسی ۵۱ ساله به اتهام توهین به نظام و دشمنی علیه نظام حکومتی از طریق شبکه‌های اجتماعی بازداشت و حکم حبس برای وی صادر شده است.

این پزشک تونسی از سال ۲۰۰۸ در عربستان اقامت داشته و در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ به اتهام انتشار یک پست توییتری در حمایت از حزب الله لبنان بازداشت شد.

برادر این پزشک تونسی ضمن اعلام بی اطلاعی از سرنوشت خواهرش، گفته است: تعدادی از دوستانش در تماس خانواده ام با آنها خبر بازداشت خواهرم را تأیید کردند.

وی افزود: این رخداد نشان می‌دهد که بازجویی از او یک سال تمام ادامه داشته است. وی تاکید کرد که خانواده اش چندین بار با کنسولگری تونس در ریاض برای ورود به این پرونده تماس گرفتند اما فایده‌ای نداشت و از رئیس جمهوری و وزارت امور خارجه خواستند تا در این زمینه ورود کنند. تاکنون مقامات تونس در این رابطه هنوز هیچ توضیحی ارائه نکرده اند.