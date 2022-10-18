  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۹

محکومیت یک زن در عربستان به ۱۵ سال حبس به دلیل حمایت از مقاومت

محکومیت یک زن در عربستان به ۱۵ سال حبس به دلیل حمایت از مقاومت

دستگاه قضایی عربستان سعودی یک پزشک زن تونسی مقیم این کشور را به دلیل انتشار یک توئیت در حمایت از مقاومت اسلامی حزب الله لبنان، به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، دستگاه قضائی عربستان سعودی که در سال‌های اخیر سوابقی طولانی در برخورد با فعالیت‌های حمایتی از مقاومت داشته، یک پزشک زن تونسی مقیم این کشور را به بهانه نوشتن یک توئیت در حمایت از مقاومت، به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

بنابراین گزارش، این پزشک تونسی ۵۱ ساله به اتهام توهین به نظام و دشمنی علیه نظام حکومتی از طریق شبکه‌های اجتماعی بازداشت و حکم حبس برای وی صادر شده است.

این پزشک تونسی از سال ۲۰۰۸ در عربستان اقامت داشته و در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ به اتهام انتشار یک پست توییتری در حمایت از حزب الله لبنان بازداشت شد.

برادر این پزشک تونسی ضمن اعلام بی اطلاعی از سرنوشت خواهرش، گفته است: تعدادی از دوستانش در تماس خانواده ام با آنها خبر بازداشت خواهرم را تأیید کردند.

وی افزود: این رخداد نشان می‌دهد که بازجویی از او یک سال تمام ادامه داشته است. وی تاکید کرد که خانواده اش چندین بار با کنسولگری تونس در ریاض برای ورود به این پرونده تماس گرفتند اما فایده‌ای نداشت و از رئیس جمهوری و وزارت امور خارجه خواستند تا در این زمینه ورود کنند. تاکنون مقامات تونس در این رابطه هنوز هیچ توضیحی ارائه نکرده اند.

کد مطلب 5611648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      حالا معلوم میشه که ال سعود یهودی در پس پرده با صهیونها چه بده بستانهایی دارند لعنت بر انان باد لعنتی ابدی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها