به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه الوطن، مقامات عربستان سعودی تصمیم دارند امروز دوشنبه محمد الخضری نماینده پیشین حماس در ریاض و از رهبران این جنبش فلسطینی را که از سال ۲۰۱۹ در بازداشت قرار دارد، آزاد کنند.

بنابر اعلام یک منبع آگاه فلسطینی، محمد الخضری ۸۴ ساله که از سوی دستگاه قضائی عربستان سعودی به ۱۵ سال زندان محکوم شده، در ماه‌های اخیر وضعیت جسمانی بدی داشته که در روزهای اخیر وخامت حال وی تشدید شده است.

الخضری که به بیماری سرطان دچار است، قرار است پس از آزادی به اردن سفر کند و در آنجا مستقیماً به یک بیمارستان تخصصی منتقل شود.

گفته می‌شود بیماری سرطان محمد الخضری در ماه‌های اخیر در اثر کوتاهی و عدم رسیدگی عامدانه از سوی عربستان سعودی تشدید شده و وی هم اکنون وضعیت جسمانی بسیار وخیمی دارد.

الخضری که به مدت ۲۰ سال نماینده حماس در عربستان بود به همراه پسرش هانی در سال ۲۰۱۹ دستگیر و به اتهام کمک به حماس، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

به گزارش منابع یمنی، آزادی الخضری به ابتکار انصارالله و در برابر آزادی دو خلبان اسیر سعودی و یک روز پس از بازگشت هیئت مذاکره کننده سعودی از یمن صورت پذیرفته است.