به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا قصد دارد مجدداً بخشی از ذخایر نفتی راهبردی خود را آزاد کند.

یک خبرنگار بلومبرگ در توییتی اعلام کرد آمریکا قصد دارد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه دیگر از ذخایر اضطراری این کشور را برای «ایجاد تعادل در بازارها» و «جلوگیری از افزایش قیمت بنزین» آزاد کند.

اوایل مهرماه وزارت انرژی آمریکا خبر داد ذخایر راهبردی نفت این کشور به پایین‌ترین سطح خود در چهار دهه اخیر رسیده است. برداشت‌های متعدد بایدن از ذخایر نفتی برای مقاصد حزبی در حالی صورت می‌گیرد که این ذخایر برای بحران‌های بسیار جدی در نظر گرفته شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، اگر مشکل جدی در عرضه نفت در جهان رخ دهد، آمریکا قادر به مهار بحران نخواهد بود.

برداشت دوباره از ذخایر راهبردی که هنوز عملی نشده است، در راستای تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت گرفته شده است. دهم مهرماه، اوپک پلاس اعلام کرد از ابتدای ماه نوامبر تولید نفت خود را به میزان ۲ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.

سران اوپک پلاس می‌گویند این تصمیم کاملاً اقتصادی و در راستای حفظ ثبات بازار انرژی گرفته شده است. با این حال، کاهش تولید نفت که افزایش قیمت آن را در پی خواهد داشت، مورد انتقاد شدید مقامات آمریکایی قرار گرفته است.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بر آن است تا با جلوگیری از افزایش قیمت سوخت، آرای حزب دموکرات را حفظ کند. از سوی دیگر، استفاده بیش از اندازه بایدن از ذخایر راهبردی انتقادات بسیاری را در پی داشته است. گفته می‌شود از اواخر مارس تا کنون تقریباً ۱۵۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آمریکا آزاد شده است.