«بایدن» آزادسازی ۱۵میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا دستور آزادسازی ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی این کشور را صادر کرد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: ما باید تولید نفت آمریکا را بدون تأخیر یا حتی با تأخیر افزایش دهیم. ما به کار برای ایجاد ثبات در بازار سوخت ادامه خواهیم داد و به افزایش تولید نفت در ایالات متحده نیاز داریم.

«جو بایدن» در این خصوص ادامه داد: من از مقامات ذیربط می‌خواهم تا قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان کاهش دهند. قیمت نفت با اقدامات ما ۴ دلار در هر بشکه کاهش یافت! زمانی که قیمت نفت به ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد، ذخایر نفت آمریکا را مجدداً ذخیره خواهیم کرد. ما متعهد به تسریع انتقال به انرژی‌های پاک هستیم و از افزایش پالایش نفت در ایالات متحده حمایت می‌کنیم.

وی در این باره افزود: ۹۶ میلیارد دلار در انرژی‌های پاک سرمایه گذاری خواهیم کرد. ما می‌توانیم تولید نفت را افزایش دهیم و در عین حال انتقال به انرژی‌های پاک را تسریع کنیم! برداشت نفت از ذخایر راهبردی به دلیل انگیزه‌های سیاسی نیست! فکر می‌کنم رئیس جمهور روسیه در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است!

در همین رابطه، یک مقام آمریکایی دیروز سه شنبه گفته بود که بایدن روز چهارشنبه آزادسازی بی سابقه از ذخایر راهبردی نفت آمریکا به میزان ۱۵ میلیون بشکه را اعلام خواهد کرد و در صورت افزایش دوباره قیمت‌های انرژی امکان آزادسازی مقادیر بیشتر هم وجود دارد.

کاخ سفید هم با تأیید این مطلب، گفته بود که بایدن آماده است تا در صورت نیاز اجازه استفاده مقادیر بیشتر از ذخایر راهبردی را صادر نماید.

برداشت دوباره از ذخایر راهبردی، در راستای تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت گرفته شده است. دهم مهرماه، اوپک پلاس اعلام کرد از ابتدای ماه نوامبر تولید نفت خود را به میزان ۲ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد.

سران اوپک پلاس می‌گویند این تصمیم کاملاً اقتصادی و در راستای حفظ ثبات بازار انرژی گرفته شده است. با این حال، کاهش تولید نفت که افزایش قیمت آن را در پی خواهد داشت، مورد انتقاد شدید مقامات آمریکایی قرار گرفته است.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بر آن است تا با جلوگیری از افزایش قیمت سوخت، آرای حزب دموکرات را حفظ کند. از سوی دیگر، استفاده بیش از اندازه بایدن از ذخایر راهبردی انتقادات بسیاری را در پی داشته است. گفته می‌شود از اواخر مارس تا کنون تقریباً ۱۵۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آمریکا آزاد شده است.