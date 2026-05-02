به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، اکسون‌موبیل، شورون و کونی‌کو فیلیپس اعلام کردند هر روزی که این گذرگاه راهبردی بسته بماند، جهان بخشی از ذخایر تجاری و راهبردی نفت را مصرف می‌کند. این شرکت‌ها گفتند این ذخایر تا ماه‌های مارس و آوریل توانستند قیمت‌ها را مهار کنند، اما ادامه این وضعیت ممکن نیست.

فایننشال‌تایمز نیز گزارش داد پس از آنکه ترامپ به مدیران نفتی اعلام کرد محاصره تنگه هرمز می‌تواند ماه‌ها ادامه یابد، بازارها به‌تدریج احتمال طولانی‌شدن درگیری را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

معامله‌گران هشدار دادند بازار نفت تا چهار هفته دیگر به نقطه‌ای می‌رسد که کاهش ذخایر جهانی به زیر سطح بحرانی، افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.