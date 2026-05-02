  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

هشدار شرکت‌های نفتی درباره جهش قیمت‌ها با تداوم انسداد هرمز

شرکت‌های بزرگ نفتی اعلام کردند بسته ماندن تنگه هرمز موجب مصرف سریع ذخایر جهانی شده و بازار احتمال ادامه درگیری‌ طولانی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، اکسون‌موبیل، شورون و کونی‌کو فیلیپس اعلام کردند هر روزی که این گذرگاه راهبردی بسته بماند، جهان بخشی از ذخایر تجاری و راهبردی نفت را مصرف می‌کند. این شرکت‌ها گفتند این ذخایر تا ماه‌های مارس و آوریل توانستند قیمت‌ها را مهار کنند، اما ادامه این وضعیت ممکن نیست.

فایننشال‌تایمز نیز گزارش داد پس از آنکه ترامپ به مدیران نفتی اعلام کرد محاصره تنگه هرمز می‌تواند ماه‌ها ادامه یابد، بازارها به‌تدریج احتمال طولانی‌شدن درگیری را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

معامله‌گران هشدار دادند بازار نفت تا چهار هفته دیگر به نقطه‌ای می‌رسد که کاهش ذخایر جهانی به زیر سطح بحرانی، افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

کد مطلب 6817333
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها