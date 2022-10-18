به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر ظهر امروز (سه شنبه ۲۶ مهرماه) در جلسه بررسی مسائل آب، وزارت نیرو را مکلف کرد طرح‌ها و برنامه‌های اضطراری برای جلوگیری از بحران کم آبی در شهرها و مناطق دارای تنش آبی را به همراه منابع مالی مورد نیاز احصاء کند تا تدابیر لازم برای پیشگیری از بحران کم آبی اندیشیده شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مصرف آب شرب در بخش صنعت به ویژه در صنایع و کارخانجات اطراف استان تهران تصریح کرد: نیاز صنایع نباید از منابع آب شرب تأمین شود و لازم است وزارت نیرو مهلتی را تعیین کند تا این صنایع ظرف مدت تعیین شده منابع آب جایگزین نظیر پساب به جای آب شرب را فراهم کنند.

وی افزود: در بخش کشاورزی هم باید به نحوی برنامه ریزی شود که استفاده از منابع آب شرب به حداقل ممکن کاهش یابد ضمن آنکه اشتغال و تولید این بخش نیز دچار آسیب نشود.

مخبر از تلاش‌ها و اقدامات وزارت نیرو در دولت مردمی سیزدهم به خاطر مدیریت مطلوب تولید و مصرف بخش آب و همچنین برق قدردانی و تصریح کرد: وزارت نیرو ظرف یکسال گذشته به نحوی برنامه ریزی کرد که مشکلی در بخش تأمین برق نداشتیم و مواردی که با تنش آبی مواجه شدیم نیز با تدابیر این وزارتخانه و همکاری مردم مرتفع شد.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد باید برنامه ریزی ها به شکلی انجام شود که از کمبود و تنش‌های آبی پیشگیری شود که البته این امر همکاری و همراهی جدی مردم را می‌طلبد و جامعه باید آگاه باشد که خشکسالی مستمر، مدیریت و برنامه ریزی را دشوار کرده است.

در این جلسه که وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حضور داشتند، وزیر نیرو گزارشی از خشکسالی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: در سال‌های اخیر میزان خشکسالی بی سابقه بوده و استمرار شرایط خشکسالی، اثرات منفی کم آبی را به شکل تصاعدی نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، طبق پیش بینی‌های هواشناسی وارد سومین سال خشکسالی پیاپی شده ایم و پاییز گرم و خشکی را پشت سر خواهیم گذاشت. بر این اساس گرچه مخازن سدهای کشور در استان‌های همجوار با رشته کوه‌های البرز و زاگرس شرایط مطلوبی ندارند اما برنامه ریزی لازم برای عبور از خشکسالی با توجه به واقعیت‌های اقلیمی و با اولویت آب شرب انجام شده است که در این زمینه صرفه جویی در مصرف آب شرب و کشاورزی ضروری است.

در این جلسه گزارشی از تغییرات منابع آب تجدید شونده در کشور در برش‌های زمانی مختلف و تغییرات کسری مخزن تجمعی آب زیرزمینی ارائه شد. در این نشست گزارشی نیز از اقدامات وزارت نیرو در مدیریت منابع آب سال گذشته و اقدامات جهادی در جهت تأمین آب در بخش کشاورزی ارائه شد که بر اساس این گزارش با وجود خشکسالی و کمبود منابع آب، در سال زراعی گذشته با مدیریت صورت گرفته شاهد بهبود تولید در محصولاتی نظیر گندم و برنج بوده ایم و در تولید ذرت علوفه‌ای به خودکفایی رسیده ایم.

ارائه گزارش در خصوص وضعیت سدهای مهم کشور از دیگر بخش‌های این جلسه بود که به دلیل وابستگی شرب شهرها به آب‌های سطحی، ضرورت مدیریت مطلوب سدهای کشور مورد تأکید قرار گرفت.