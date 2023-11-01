هیچ تنش آبی در کشور وجود ندارد/ پایش های بسیاردقیق برای سه منطقه

عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پایش هایی صورت میگیرد که برآورد تولید و مصرف آب در هر استان را پیش بینی میکند تا دچار تنش آبی نشویم، گفت: برای تشخیص شهرهای دچار تنش آبی هر ساله تعداد زیادی از شهرهای کشور را که نزدیک به هزار شهر میشوند را پایش میکنیم.
وی ادامه داد: با پایشهای صورت گرفته در افق پیش رو برآوردهای مصرف هر استان صورت میگیرد که در ماههای آینده تولید و مصرف آب هر استان چقدر است و موازنه ایجاد میکنند.
بزرگ زاده با اشاره به اینکه، در صورتی که برای استانی شاهد موازنه تولید و مصرف آب نباشیم باید به دنبال راهحلی برای این مشکل باشیم توضیح داد: در صورتی که مصرف آب از تولید آن پیشی بگیرد یعنی در ماههای آینده موازنه منفی است و باید به فکر رفع مشکل بود که معمولاً بسیاری از شهرها با اقدامات ساده تنش آبی که دارند رفع میشود. به عنوان مثال با دو کیلومتر لوله گذاری، تعویض تجهیزات پمپ و یا ایجاد اضافه حجمی از طریق مخزن کوچکی میتوان از تنش آبی در برخی از شهرها جلوگیری کرد.
به گفته سخنگوی صنعت آب: معمولاً ۷۰ تا ۸۰ شهر معمولاً مشمول پایشهای دقیقتر ما میشوند که دقیقتر مورد برسی قرار گرفته و پروژههای مهمتر و طولانی مدت تری را برای آنها در نظر گرفته میشود.
وی ادامه داد: معمولاً برای این ۸۰ شهر ابتدا پروژههای موجود را برسی میکنیم که آیا پروژهای داشتیم که باید آن را به کار میگرفتیم و با تسریع بخشیدن به این پروژهها از طریق تزریق مالی بیشتر و مدیریت متمرکز به زمان خشکسالی برسند و دچار تنش آبی نباشیم.
بزرگ زاده در در خاتمه با اشاره به اینکه ممکن است در برههای از زمان شرایط دشوار تری پیش رو داشته باشیم خاطر نشان کرد: اکنون شرایط ویژهای که برای خشکسالی وجود دارد مشمول پایش های بسیار دقیق عالیترین سطوح وزارت نیرو مورد برسی قرار گرفته که شامل مناطق سیستان، مشهد و تهران هستند، اما تنش آبی وجود ندارد.
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