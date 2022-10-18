به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این تفاهم نامه میان محمدحسین صوفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و طلال فنار الفیصل رئیس کلوب اتومبیلرانی بین‌ المللی عراق با موضوع تسهیل ورود موقت وسایل نقلیه موتوری بین دو کشور ایران و عراق با استفاده از سیستم جهانی کارنه دوپاساژ برای مدیریت ورود موقت و ضمانت خروج وسایل نقلیه موتوری از مرزهای بین‌المللی زمینی و آبی بین دو کشور به امضا رسید.

این تفاهم نامه با توجه به وجود اشتراکات متعدد بین دو کشور همسایه ایران و عراق در حوزه‌های دینی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و در راستای توسعه روابط گردشگری بین دو کشور، با هدف تسهیل تردد زمینی و آبی اتباع ایرانی و عراقی با وسایل نقلیه موتوری به کشورهای طرف مقابل با استفاده از ظرفیت اسناد گمرکی بین‌المللی مذکور در کنوانسیون ورود موقت ۱۹۹۰ استانبول و مورد تأیید و حمایت فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی و اتحادیه جهانی گردشگری به امضا طرفین رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، زائران ایرانی در هر زمانی از سال یا شبانه روز که قصد زیارت عتبات عالیات و حرمین شریفین را داشته باشند می‌توانند از طریق مرزهای زمینی و آبی وارد کشور عراق شده و به زیارت مشرف شوند.

امکان تردد زمینی و آبی در تمامی ایام سال بین دو کشور با نظم و ساختار مورد توافق طرفین، راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه تسهیل در تردد زمینی و آبی، رفع موانع موجود در مرزها، راه‌های تسهیل و تسریع تردد مسافران از طریق مرزهای مشترک دو کشور، موضوعاتی است که بر اساس این تفاهم نامه مورد بررسی و برنامه ریزی قرار می‌گیرد.