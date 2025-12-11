تغییر چهره گردشگری زمینی با استانداردهای جهانی

حوریوش عسکری، مدیر صدور اسناد و مدارک بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به خبرنگار مهر گفت: هدف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران از صدور مجوز کارنه دوپاساژ تسهیل تردد، کاهش هزینه‌ها و افزایش امنیت برای مسافران، گردشگران، تجار و ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور است. ابزار کلیدی برای دستیابی به این هدف، توسعه سند بین‌المللی کارنه دوپاساژ است.

وی افزود: همان‌طور که هر مسافر برای خروج از کشور به گذرنامه نیاز دارد، وسیله نقلیه او نیز نیازمند یک شناسنامه بین‌المللی عبور از مرز است. این سند گمرکی معتبر طبق کنوانسیون‌های سازمان ملل صادر می‌شود و ورود موقت وسایل نقلیه به کشورهای خارجی را بدون نیاز به سپرده نقدی تسهیل می‌کند. این سند در حال حاضر در ده‌ها کشور جهان از جمله همسایگان ایران مانند امارات، پاکستان و عراق معتبر و الزامی است.

عسکری درباره مزایای طلایی کارنه دوپاساژ گفت: استفاده از این سند پنج مزیت حیاتی دارد که آن را از روش‌های سنتی متمایز می‌کند، حذف سپرده‌های سنگین نقدی: مسافر دیگر نیازی ندارد مبالغ هنگفتی را به عنوان ودیعه در گمرک کشور مقصد بگذارد؛ کارنه خود یک سند ضمانت و بیمه‌شده است، حذف واسطه‌ها: دست دلالان مرزی و هزینه‌های غیرشفاف و گزاف آن‌ها قطع می‌شود، سرعت در تردد: تشریفات گمرکی به حداقل رسیده و معطلی‌های طولانی حذف می‌شود، امنیت بین‌المللی: این سند تحت شبکه فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) است و امنیت حقوقی بالایی دارد و جلوگیری از خروج ارز: تمام هزینه‌ها به صورت شفاف در داخل کشور پرداخت می‌شود.

عسکری در پاسخ به اینکه یکی از موضوعات مورد توجه، مشکلات مربوط به تردد خودروها در عراق است. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت اخیر کانون، رفع موانع در کشورهای همسایه با شرایط خاص، به‌ویژه عراق بوده است. به دلیل حجم بالای تردد زائران و گردشگران و همچنین وجود قوانین متفاوت میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، تردد خودروهای شخصی همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای رفع این موانع، اقدامات دیپلماتیک و میدانی گسترده‌ای را انجام داده است از جمله مذاکرات سطح بالا با برگزاری جلسات متعدد با مقامات ارشد عراقی از جمله رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، گمرک عراق و سازمان گذرگاه‌های مرزی این کشور جهت پذیرش رسمی کارنه دوپاساژ.

وی افزود: رفع ناهماهنگی‌های مرزی نیز انجام شد. با توجه به عدم یکپارچگی مقررات در برخی مرزها، تیم‌های کارشناسی کانون بازدیدهای میدانی مستمری از مرزهایی مانند زرباطیه (مهران) داشته‌اند که منجر به توافقات شفاهی و کتبی برای پذیرش خودروهای ایرانی بدون دریافت ضمانت‌های اضافی شده است.

عسکری گفت: ایجاد شبکه کارگزاری با انتخاب و فعال‌سازی کارگزاران رسمی در خاک عراق برای پشتیبانی از مسافران به مقصد ایران و رفع مشکلات احتمالی در هنگام بروز حوادث یا مسائل گمرکی انجام شده است. همچنین صدور بخشنامه‌های تسهیل‌گر نیز از جمله اقدامات دیگر است که با پیگیری‌های انجام شده، نهاد عالی مسئول کنترل گذرگاه‌های مرزی عراق بخشنامه‌ای رسمی به کلیه مرزها ابلاغ کرده تا پذیرش کارنه‌های صادر شده برای خودروهای ایرانی تسهیل شود.

وی در پاسخ به اینکه برخی تصور می‌کنند دریافت این سند پیچیده است گفت: برخلاف تصور عمومی، دریافت این سند پیچیده نیست. متقاضیان تنها با ارائه «مدارک گمرکی و مالکیتی معتبر» (شامل سند مالکیت، پروانه خروج معتبر، گذرنامه، پلاک ترانزیت و گواهینامه بین‌المللی) می‌توانند اقدام کنند. این سند در حال حاضر در دفتر مرکزی تهران صادر می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان ماه جاری دسترسی و توزیع آن در نقاط مرزی و مناطق هدف نیز تسهیل خواهد شد.

مدیر صدور اسناد و مدارک بین‌المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی درباره الزامات قانونی و نکات ایمنی هم بیان کرد: مسافران باید توجه داشته باشند که کارنه دوپاساژ مجوز «ورود موقت» است و دارنده متعهد به بازگرداندن خودرو به کشور مبدأ است. همچنین، هنگام عبور از مرز، کنترل درج مهر ورود و خروج روی ته‌فیش‌های دفترچه (Counterfoil) توسط مأمور گمرک حیاتی است، چرا که این ته‌فیش تنها سند قانونی اثبات خروج خودرو از کشور مقصد است.

عسکری گفت: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با ایجاد زیرساخت‌های فنی و حقوقی و عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، بستر امنی را فراهم کرده است. اکنون نوبت رسانه‌هاست تا با آگاهی‌بخشی عمومی، مسافران را از دام روش‌های پرهزینه و غیررسمی نجات داده و به سمت استفاده از این سند جهانی هدایت کنند.