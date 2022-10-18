«اسماء» صاحب پوستر شد/ روایتی از جنس فداکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، در آستانه آغاز سی و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پوستر فیلم «اسماء» به کارگردانی مصطفی آقامحمدلو و تهیه‌کنندگی فرهاد عباسی منتشر شد. این فیلم با همکاری سازمان اوج و انجمن سینمای جوانان ایران تولید شده است.

داستان این فیلم درباره پرستاری به نام اسماء است که با فداکاری خود باعث می‌شود تا کودکی تازه متولد شده به زندگی برگردد.

مهسا خداکرمی، بلوور سادات کساییان، احمد جنید، حسین سماحه، بشیر خفایی زاده، سپیده صادقی از جمله بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مجری طرح: محمد مهدی توکلی، مدیر هنری: بابک کشان فلاح، مدیر تصویربرداری: شاهین عراقی، مدیر صدابرداری: امین جعفری، طراح صحنه و لباس: رها دادخواه، دستیار اول کارگردان: علی آشتیانی، تدوین: بنیامین قچاق، مدیر تولید: سجاد اسدی، ناظر کیفی: حسین اسدی زاده، صداگذاری: مرتضی فتحی، آهنگساز: علی اسکندر پور، گریم: ماجد آل کثیر.