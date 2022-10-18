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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۴

پیام دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران؛

قهر و دوری در فرهنگ لغت سینمای کوتاه جایگاهی ندارد/ دعوت به گفتگو

قهر و دوری در فرهنگ لغت سینمای کوتاه جایگاهی ندارد/ دعوت به گفتگو

مهدی آذرپندار دبیر سی‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران طی پیامی در آستانه برگزاری این رویداد، جامعه فیلم کوتاه را خانواده‌ای دانست که قهر و دوری در فرهنگ لغت آن، جایگاهی ندارد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهدی آذرپندار دبیر سی‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پیامی برای مخاطبان و هنرمندان جشنواره نوشت: «جشنواره یعنی آیین دیدار و گفتگو؛ آیین دید و بازدید. مخاطب به دیدن فیلم می‌شتابد و فیلمساز به بازدید مخاطب می‌آید و گفتگو اعتلا می‌بخشد به هردویشان.

جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، آیین صله رحم سینمای جوانان این سرزمین است؛ به ویژه اگر بعد از ۲ سال سخت دوری کرونایی و حاکمیت «فاصله اجتماعی» برگزار شود. سینمای جوان و «جامعه فیلم کوتاه» یک خانواده است که قهر و دوری در فرهنگ لغت آن، جایگاهی ندارد.

به لطف پروردگار جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در یک قدمی بلوغ چهل سالگی، دوره «سی و نهم» خود را با شعار «تنوع گونه‌ها و تکثر سلایق» با حضور فیلمسازان که با شوق جامه نوی فیلمسازی به تن کرده‌اند، همانند ۳۸ سال گذشته، برگزار خواهد کرد و همه دعوتند به این ضیافت سینمایی اندیشه و گفتگو. امید است آیین گفتگو در سخت‌ترین روزها هم فراموش‌مان نشود.»

رونمایی از تیزر جشنواره سی‌ونهم

همچنین تیزر سی‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با صدای بهروز رضوی با صدای بهروز رضوی رونمایی شد.

این تیزر با توجه به محوریت تنوع ژانر در دوره سی‌ و نهم جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ایده‌پردازی و ساخته شده است.

سی‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱ (۱۹ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲) برگزار می‌شود.

کد مطلب 5611407
زهرا منصوری

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