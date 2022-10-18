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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۷

تحلیلگر آمریکایی:

هماهنگی میان ایران، روسیه و چین، باعث کاهش نفوذ آمریکا می شود

هماهنگی میان ایران، روسیه و چین، باعث کاهش نفوذ آمریکا می شود

یک تحلیلگر آمریکایی در خبرگزاری بلومبرگ نوشت که هماهنگی میان ایران، روسیه و چین به شدت منجر به کاهش نفوذ جهانی ایالات متحده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هال برندز» تحلیلگر آمریکایی در مقاله ای برای خبرگزاری بلومبرگ با تاکید بر اینکه هماهنگی میان ایران، روسیه و چین به شدت منجر به کاهش نفوذ جهانی ایالات متحده خواهد شد، افزود: واشنگتن توانایی تعامل همزمان با بحران اوکراین و نزاع میان چین و تایوان و همچنین مهار ایران را ندارد.

این تحلیلگر آمریکایی ادامه داد: در حال حاضر آمریکا از زمان جنگ سرد تاکنون کمترین توانایی را در برخورد با چالش های نظامی متعدد دارد و به همین علت ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۱۰ استراتژی «جنگ واحد» را به جای راهبرد «دو جنگ» به جای دهه نود و دهه اول قرن بیست و یکم در پیش گرفته است.

هال برندز ادامه داد: جنگ بین آمریکا و مخالفانش در هیچ یک از این صحنه‌ها و میدان‌های جنگ حتمی نیست؛ در هر یک از این سناریوها یک احتمال متمایز وجود دارد.

وی در ادامه نوشت: تنش ‌های شدید با چین و روسیه واشنگتن را وادار می ‌کند که در قبال ایران احتیاط کند، در حالی که دولت بایدن باید مراقب تحرکات شی جین ‌پینگ رئیس‌ جمهور چین و در عین حال مشغول جنگ با مسکو نیز باشد.

کد مطلب 5611924

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با توجه به پیوستن ایران به پیمان شانگهای .افول قدرت آمریکا رو در جهان در سالهای اینده شاهد خواهیم بود .در ضمن با توجه به اجاره زمین توسط ایران در روسیه و ونزوئلا قدرت اقتصادی ایران در زمینه غلات به عرش اعلا خواهد رسید

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