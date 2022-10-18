هماهنگی میان ایران، روسیه و چین، باعث کاهش نفوذ آمریکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «هال برندز» تحلیلگر آمریکایی در مقاله ای برای خبرگزاری بلومبرگ با تاکید بر اینکه هماهنگی میان ایران، روسیه و چین به شدت منجر به کاهش نفوذ جهانی ایالات متحده خواهد شد، افزود: واشنگتن توانایی تعامل همزمان با بحران اوکراین و نزاع میان چین و تایوان و همچنین مهار ایران را ندارد.

این تحلیلگر آمریکایی ادامه داد: در حال حاضر آمریکا از زمان جنگ سرد تاکنون کمترین توانایی را در برخورد با چالش های نظامی متعدد دارد و به همین علت ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۱۰ استراتژی «جنگ واحد» را به جای راهبرد «دو جنگ» به جای دهه نود و دهه اول قرن بیست و یکم در پیش گرفته است.

هال برندز ادامه داد: جنگ بین آمریکا و مخالفانش در هیچ یک از این صحنه‌ها و میدان‌های جنگ حتمی نیست؛ در هر یک از این سناریوها یک احتمال متمایز وجود دارد.

وی در ادامه نوشت: تنش ‌های شدید با چین و روسیه واشنگتن را وادار می ‌کند که در قبال ایران احتیاط کند، در حالی که دولت بایدن باید مراقب تحرکات شی جین ‌پینگ رئیس‌ جمهور چین و در عین حال مشغول جنگ با مسکو نیز باشد.