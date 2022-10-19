ترامپ در انتخابات فرضی، بایدن را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین نظرسنجی نشریه نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ این کشور، نسبت به جو بایدن، رئیس‌جمهوری کنونی، از شانس پیروزی بیشتری برخوردار است.

نیویورک‌تایمز از افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی این سوال را پرسیده که «اگر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ همین امروز برگزار شود و رقابت اصلی بین ترامپ و بایدن باشد، شما به کدام یک رأی خواهید داد؟»

نتایج این نظرسنجی و رقابت فرضی نشان داد که ترامپ ۴۵ درصد آرا را کسب کرده و بایدن ۴۴ درصد.

نتایج این نظرسنجی شبیه نظرسنجی پیشین نیویورک‌تایمز است که در آن رقابت بین ترامپ، بایدن، کاملاً هریس، معاون جو بایدن، و برنی سندرز، سناتور مشهور دموکرات‌ها بود.

اما نتایج دیگر نظرسنجی‌ها مانند «یاهو نیوز» و « YouGov poll» که ماه پیش انجام شده، نشان می‌دهد بایدن با اختلاف ۶ امتیاز از ترامپ، رقیب جمهوری‌خواه خود جلوتر است.

نظرسنجی اخیر رویترز و مؤسسه افکارسنجی ایپسوس، نشان می‌دهد که محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های مه و ژوئن، به ۳۶ درصد تنزل پیدا کرده است. این نظرسنجی هفته پیش انجام شده است.