پنتاگون ادعاها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه را تایید نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) ادعاهایی را که درباره ارسال موشک از ایران به روسیه مطرح شده است، تأیید نکرد.

بر اساس این گزارش، «پاتریک رایدر» سخنگوی پنتاگون گفت که ایالات متحده ادله‌ای در خصوص ارسال تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در اختیار ندارد.

خبرگزاری رویترز پیش از این در خبری واهی مدعی شده بود که داده‌های اطلاعاتی را در اختیار دارد که ایران برای ارسال موشک‌های زمین به زمین و پهپاد به روسیه آماده می‌شود.

این رسانه انگلیسی که درباره فضاسازی پوچ و واهی علیه ایران پیشینه طولانی نیز دارد ادعا کرد که این توافق هنگام سفر معاون رئیس جمهور ایران به روسیه در تاریخ ۴ اکتبر حاصل شده است.

این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر و نیز موضع برخی مقامات اوکراینی مبنی بر استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین، گفت: جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده در خصوص تحویل پهپاد به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین را بی اساس دانسته و آن را تأیید نمی‌کند.

وی افزود: ما از ابتدای منازعه تاکنون، همواره سیاست اصولی و روشن خود را مبتنی بر بی‌طرفی فعال و مخالفت با جنگ و لزوم حل و فصل سیاسی اختلافات دو طرف، به دور از خشونت، اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در این راستا، طی ماه‌های گذشته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌ها و دیدارهای متعدد خود با همتایان روس و اوکراینی، همواره بر لزوم حل اختلافات به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو، تصریح و آمادگی کشورمان را برای مساعدت به این روند، اعلام کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این ادعاهای بی اساس که بر پایه اطلاعات غلط و مفروضات مغرضانه مطرح می‌شود را بخشی از فضاسازی سیاسی و هدفمند دستگاه‌های رسانه‌ای برخی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد و از همین رو آمادگی کشورمان را برای گفتگو و مذاکره با اوکراین جهت رفع این اتهامات اعلام کرد.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی دولت روسیه هم گزارش‌ها و ادعاهای رسانه‌ها و مقامات آمریکا و اروپا درباره حضور پهپادهای انتحاری ایران در جنگ اوکراین را رد کرد و گفت مسکو اطلاعی درباره استفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین ندارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا روسیه از پهپادهای انتحاری ایرانی در جنگ اوکراین استفاده می‌کند، تأکید کرد: خیر، ما اطلاعاتی در این‌باره نداریم… هنگام حمله موشکی و پهپادی به شهرهای اوکراین، از تسلیحات روسی و با نشان‌ها و اسم‌های روسی استفاده می‌کنیم.