نسخه جدید شبکه آموزشی شاد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)، با قابلیت‌های: ابزار تکلیف دهی، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مدیریت محتوا و بهبود ابزارها و خدمات نسخه قبلی رونمایی شد.

همزمان با حضور ریاست محترم جمهور حضرت آیت الله رئیسی در وزارت آموزش و پرورش، در مورخ ۲۵ مهرماه سال جاری از نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)، برای استفاده کاربران در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ رونمایی و برای به روز رسانی و بهره برداری بر روی سایت shad.ir در دسترس دانش آموزان عزیز و معلمان گرامی قرار گرفت.

از قابلیت‌های ویژه نسخه جدید، اضافه شدن ابزار تکلیف دهی، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مدیریت محتوا و بهبود ابزارها و خدمات نسخه قبلی است.