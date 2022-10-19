به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت شهری به‌دلیل تعدد خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد، همواره در پایتخت کشور از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و به نوعی بسیاری از ابعاد زندگی شهروندان با خدمات مدیریت شهری و شهرداری تهران گره خورده است.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از خدمات مدیریت شهری می‌پردازیم.

بهسازی بوستان‌های منطقه ۲ همزمان با اجرای طرح خدمت

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲ گفت: با اجرای طرح خدمت و بسیج نیروهای انسانی و تجهیزات خودرویی بهسازی بوستان‌ها و نگهداشت معابر شهری در حال انجام است.

عبدالرضا نجاریان گفت: در راستای بهبود نگهداشت و خدمات رسانی بهتر به شهروندان همزمان با اجرای طرح خدمت شهرداری تهران، ۱۷ هزار و۶۰۰ مترمربع از فضای سبز بوستان‌ها بازپیرایی می‌شود.

وی به نصب و تجهیز ۱۴۵ عدد مبلمان شهری در بوستان‌ها اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح علاوه بر بازپیرایی فضاهای سبز بوستان‌ها، چهار مجموعه وسایل بازی کودکان و ۲۵۰۰ متر مربع کفپوش نیز ترمیم و مرمت شد.

نجاریان افزود: پاکسازی ۸۱۰ مترمربع زوائد فیزیکی و تبلیغات غیرمجاز، اجرای ۹ هزار و ۳۵۰ متر مربع پوشاننده، شستشو و رفت و روب ۲۶۰۰ مترمربع از المان‌های شهری و ۳۸ هزار متر مربع از معابر شهری و جداول و بازپیرایی ۵۵۰ مترمربع نقاشی دیواری از دیگر اقدامات اجرایی است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲ در ادامه به ۱۸۰۰ متر طول لوله گذاری آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت: مبارزه با جانوران موذی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در طرح خدمت است که در همین راستا در ۴۳۲ مورد از منافذ شناسایی شده طعمه گذاری شد.

پخش ۱۲ هزار تن آسفالت در ۴۷۰ نقطه از معابر غرب تهران

شهردار منطقه ۹ در ادامه دیدارهای مردمی با شهروندان در مساجد غربی پایتخت، این سه شنبه با نمازگزاران مسجد صاحب الزمان (عج) در محله دستغیب دیدار و گفتگو کرد.

سیدمحمدرحیم مرتضوی با اشاره به ارتباط نزدیک مدیریت شهری منطقه ۹ با شهروندان گفت: در مدت ۵ ماه حضور در منطقه ۹ سعی کرده‌ایم تا ارتباط خود را به عنوان خادم شهروندان به صورت چهره به چهره حفظ کنیم که به این منظور بازدیدهای میدانی و دیدار با نمازگزاران در مساجد و خانواده معظم شهدا در منازل این عزیزان و ملاقات‌های مردمی را برای رسیدگی به مشکلات شهروندان در اولویت قرار داده‌ایم.

شهردار منطقه ۹ به اقدامات انجام شده در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در محلات غربی پایتخت اشاره و عنوان کرد: در حوزه معاونت فنی و عمران در شش ماه نخست در مجموع ۱۲ هزار تن آسفالت در ۴۷۰ نقطه از معابر شهری منطقه با هدف بهسازی معابر و لکه گیری آسفالت به روش مکانیزه و دستی توزیع شده، ضمن آنکه با احداث کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی به طول ۸۰۰ متر در خیابان دانشگاه هوایی و دستغیب، ۲۰ مورد بهسازی انهار و جداول، ۳۶ مورد مرمت پیاده روها و جدول گذاری خیابان‌ها نسبت به جمع‌آوری آب‌های سطحی اقدام شده است.

مرتضوی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک در منطقه ۹ در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ اشاره و عنوان کرد: چهار هزار متر مربع اصلاح هندسی، اجرای هزار ۱۲۰ متر خط کشی محوری، نوسازی و بهسازی ۲ هزار تجهیزات حمل و نقل عمومی، ۴۰۰ مورد نگهداشت و مرمت انواع تابلوهای انتظامی و اخباری، ۱۶۷ متر مربع نصب و نوسازی تابلو هدایت مسیر، پنج هزار نفر ساعت آموزش و ارتقا فرهنگ ترافیکی به شهروندان از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

اقدامات معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۹ در بازه زمانی مذکور شامل؛ افتتاح گذر گردشگری در خیابان بدرالزمان قریب، ارتقا یافتن ایمنی بوستان‌ها و تفرجگاه‌های غرب پایتخت، ۳۶ هزار متر مربع رنگ آمیزی دیواره‌های شهری، رسیدگی به زیبایی شهر و ایجاد جذابیت‌های بصری ،۱۲۵۰۰ متر طول لوله گذاری و تبدیل آبیاری سنتی به مکانیزه در محورهای بزرگراه متوسلیان، آیت الله سعیدی و دکتر قریب و سایر بوستان‌های منطقه از مواردی است که شهردار منطقه ۹ از اجرای آن در غرب پایتخت خبر داد.

وی اقدامات اجرایی در حوزه اجتماعی و فرهنگی را از مواردی دانست که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در منطقه ۹ اجرا شده که در این راستا گفت: در این بازه زمانی ۱۱۹ مسابقه ورزشی و ۲۵ جشنواره فرهنگی و اجتماعی و بالغ بر دو هزار برنامه به مناسبت‌های ملی، مذهبی و نمادین با مشارکت گسترده شهروندان، ساماندهی ۴۳۱ نفر از افراد بی‌خانمان و بی‌سرپناه، توزیع ۶۶۰۰ سبد کالا و بسته‌های حمایتی معیشتی میان اقشار محروم و نیازمندان و تأمین سلامت شهروندان با همکاری جامعه پزشکی از موارد اجرایی است.

مرتضوی در خاتمه از شکل گرفتن سه کمیته ویژه در شهرداری منطقه ۹ خبر داد و تاکید کرد: در راستای خدمت رسانی به شهروندان و تسریع در امور جاری سه کمیته ویژه با حضور معاونین و کارشناسان تشکیل شده است که عبارتند از کمیته‌های بزرگراه یادگار امام (ره)، کمیته پادگان جی و کمیته تعیین تکلیف پرونده‌های خاص شهرسازی.‌

برگزاری مانور امداد و نجات و آتش سوزی در بوستان جنگلی سرخه‌حصار

مانور آتش سوزی و امداد و نجات در بوستان جنگلی سرخه‌حصار با حضور نهادهای تخصصی شرکت کننده، آتش نشانی، اورژانس، عوامل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران منطقه و ناحیه ۴ در راستای آمادگی و مقابله با حوادث در محدوده بوستان جنگلی سرخه‌حصار منطقه ۱۳ برگزار شد.

محمدهادی علی احمدی با اعلام این خبر گفت: این مانور با هدف کاهش آسیب‌ها و افزایش آمادگی جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه و آتش سوزی و کاهش خسارت آن در بوستان جنگلی سرخه حصار اجرا شده است.

شهردار منطقه ۱۳ افزود: طبق سناریو فرضی مأموران کلانتری ضمن مشکوک شدن به خودرویی در بوستان جنگلی سرخه حصار دستور توقف ان خودرو را می‌دهند که به دلیل سرپیچی از فرمان پلیس و عدم کنترل خودرو به یک کانکس برخورد کرده و موجب آتش سوزی خودرو و کانکس و مصدومیت نگهبان می‌شود و شهروندان با عوامل بیسیم و شهرداری منطقه ۱۳ و آتش نشانی تماس می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه پس از اعزام تیم ارزیاب ناحیه ۴ و عوامل اجرایی به محل حادثه فرضی با دستور رئیس ستاد مدیریت بحران ناحیه، نوار خطر توسط عوامل ۱۳۷ ناحیه برای جلوگیری از ورود شهروندان به محل حادثه کشیده شد، اظهار کرد: امنیت محل توسط نیروهای انتظامی ایجاد و عوامل آتش نشانی حریق را اطفا کردند و مصدوم توسط عوامل اورژانس بررسی و منتقل شد.

علی احمدی با تاکید بر اینکه شناسایی علل حوادث و سوانح و فراهم کردن شرایط پیش‌گیری و مقابله با آن‌ها می‌تواند خسارات احتمالی را به حداقل برساند، گفت: سنجش میزان توانایی پرسنل ستاد مدیریت بحران و سایر کار گروه‌های تخصصی شهرداری منطقه ۱۳، مشخص شدن سهم و نقش مسئولیت‌های هر کدام از ارگان‌ها و ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی ستاد به شهروندان آموزش دیده از اهداف اصلی این مانور بود.