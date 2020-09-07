افتتاح ۹ پروژه ترافیکی شهرداری منطقه ۱۳ با حضور معاون شهردار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه در خصوص آماده سازی پروژه‌های قابل افتتاح منطقه گفت: این پروژه های ترافیکی شامل پوشش سقف پایانه شهید براری و سکوسازی، احداث ۱۱۰۰ باب پارکینگ حاشیه‌ای در بوستان جنگلی سرخه حصار، اصلاح و تعریض بزرگراه شهید باقری در محدوده پل خاقانی، احداث پل عابر پیاده بزرگراه دوران در محدوده شهرک زینبیه، مسیر دوچرخه سواری در بزرگراه های شرق تهران به طول ۷ هزار متر، احداث خانه دوستدار دوچرخه در ناحیه ۲، احداث درب سوم سرخه حصار و بهسازی پارک آموزش ترافیک است که با حضور معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و مدیران این حوزه افتتاح می شود.

وی با اشاره به احداث مسیر ویژه دوچرخه سواری در بزرگراه‌های شهید دوران و بخشی از بزرگراه شهید یاسینی به طول ۷ هزار متر افزود: این مسیر که با استفاده از علائم جدا کننده فیزیکی و نوشتاری تعیین شده است، از میدان شهید مهتدی آغاز و تا بوستان جنگلی سرخه حصار ادامه می یابد.

شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه طرح اصلاح هندسی مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید باقری در خروجی بزرگراه شهید یاسینی، به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز منطقه برای کاهش ترافیک و تردد روان وسایل نقلیه اجرایی شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح، ظرفیت ترافیکی این بخش از بزرگراه افزایش یافته و شاهد کاهش ترافیک و تردد روان خودرو ها هستیم.

وی در خصوص نصب و جانمایی پل عابر در بزرگراه شهید یاسینی ادامه داد: این طرح با توجه به ضرورت ایجاد زیرساخت های ترافیک شهری و به منظور جلوگیری از بروز حوادث تلخ و ناگوار احتمالی و ایجاد تسهیلات برای تردد ایمن عابران پیاده به اجرا رسید.

رحمان زاده تصریح کرد: برای رفاه حال گردشگران، حدود هزار و صد واحد پارکینگ برای توقف شهروندان در حاشیه معابر سرخه حصار ایجاد شده است.

وی همچنین با بیان اینکه پایانه تاکسیرانی شهید براری با ۵ خط تاکسی داخل شهری و ۲ خط اتوبوس در انتهای خیابان پیروزی واقع شده است، گفت: به منظور بهبود کیفی و کمی خدمت رسانی سیستم حمل و نقل عمومی، طرح مسقف سازی این پایانه به همراه سکو سازی در مساحت ۶۰۰ متر مربع جهت پوشش دهی به ایستگاه های این پایانه اجرایی شد.

شهردار منطقه خاطر نشان کرد: همچنین احداث دو دوربرگردان پروانه‌ای در انتهای بزرگراه شهید دوران بین درب اول و دوم بوستان جنگلی سرخه حصار و مسیر شمال به شمال بزرگراه دوران از دیگر پروژه های ترافیکی این منطقه است.