آمادگی دیاباته برای ایجاد تغییر تاکتیکی پرسپولیس در انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود قبل از بازی با ملوان بندر انزلی را ظهر امروز با برنامه‌های تاکتیکی پشت سر گذاشت.

در این جلسه تمرینی که میلاد سرلک و حامد پاکدل به دلیل مصدومیت جایی در تاکتیک‌های کادر فنی نداشتند، استراتژی سرخپوشان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین شیخ دیاباته مهاجم بلند قامت پرسپولیس که آمادگی بدنی قابل قبولی برای بازی کردن پیدا کرده است مورد توجه مربیان تیم قرار گرفت تا آنها استراتژی‌های گلزنی توسط او و لوکادیا را مرور کنند.

سرمربی پرسپولیس که تا اینجای فصل معمولاً با یک مهاجم در هر بازی حاضر شده است برای دیدار فردا دو مهاجم خارجی آماده خود را در اختیار داردو احتمال استفاده از هر دو بازیکن در طول مدت مسابقه وجود دارد.

شیخ دیاباته که در بازی قبلی پرسپولیس تنها پنج دقیقه در زمین حضور داشت احتمالاً در بازی با ملوان فرصت خودنمایی بیشتری پیدا کند تا اینگونه جای خود را در ترکیب اصلی این تیم پیدا کند.

شاید گل محمدی برای استفاده از قدرت سر زنی بالای دیاباته تغییراتی را در تاکتیک‌های تیم ایجاد کند اما هنوز ترکیب این تیم برای بازی با ملوان مشخص نیست تا حضور دیاباته نیز نا مشخص باشد.