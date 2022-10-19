برنامه سفر پرسپولیس به انزلی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با ملوان بندر انزلی ظهر امروز به مدت ۸۰ دقیقه برگزار شد و اعضای تیم پس از آن راهی فرودگاه شدند تا با پرواز چارتر راهی رشت شوند.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس قرار است پس از ورود به رشت با دو دستگاه اتوبوس و دو دستگاه سواری راهی انزلی شوند تا خود را برای دیدار با ملوان آماده کنند.

بازیکنان این تیم پس از پایان بازی با ملوان نیز به رشت باز خواهند گشت تا با همان پرواز چارتر راهی تهران شوند.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی ساعت ۱۷ فردا پنجشنبه در هفته دهم لیگ برتر فوتبال به مصاف همدیگر می‌روند.