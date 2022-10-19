  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۳

پرواز و اتوبوس در مسیر رفت و آمد

برنامه سفر پرسپولیس به انزلی مشخص شد

برنامه سفر پرسپولیس به انزلی مشخص شد

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پرواز به رشت با اتوبوس راهی محل برگزاری بازی با ملوان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با ملوان بندر انزلی ظهر امروز به مدت ۸۰ دقیقه برگزار شد و اعضای تیم پس از آن راهی فرودگاه شدند تا با پرواز چارتر راهی رشت شوند.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس قرار است پس از ورود به رشت با دو دستگاه اتوبوس و دو دستگاه سواری راهی انزلی شوند تا خود را برای دیدار با ملوان آماده کنند.

بازیکنان این تیم پس از پایان بازی با ملوان نیز به رشت باز خواهند گشت تا با همان پرواز چارتر راهی تهران شوند.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی ساعت ۱۷ فردا پنجشنبه در هفته دهم لیگ برتر فوتبال به مصاف همدیگر می‌روند.

کد مطلب 5612683
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها