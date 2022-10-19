رشد ٣۴ درصدی صادرات لوازم خانگی کوچک در یکسال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برادران ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولید لوازم خانگی در استان قزوین اظهار کرد: طی یک سال گذشته شاهد تحول بنیادین در صنعت لوازم خانگی کشور بودیم تا جایی که در برخی کالاها که نیاز بازار بوده و تولید به میزان کافی در کشور وجود نداشته خط تولیدهای جدیدی راه اندازی شده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: راه اندازی خطوط تولید به ما کمک می‌کند پاسخگوی نیازهای داخلی باشیم و امروز شرکت‌های داخلی به خوبی توانسته‌اند نیازها را تأمین نمایند.

این مسئول با اشاره به دغدغه رقابت در بازار تولید داخلی ابراز کرد: از زمان ایجاد محدودیت در واردات لوازم خانگی، در حوزه لوازم خانگی کوچک ٣۴ درصد رشد صادرات داشته‌ایم و رشد تولید تلویزیون در دسته لوازم صوتی و تصویری در کشور قابل توجه بوده است و نیز رشد صادرات چشمگیر بوده است.

وی گفت: مجموعه این اقدامات توانسته بازار را رقابتی کند تا حدی که می‌بینیم در جشنواره‌های داخلی رقابت تنگاتنگ و قابل توجه بین تولید کنندگان مشهود است و در هدف‌گذاری‌های کلان نیز شاخصه رقابتی بودن بازار به طور جدی مورد توجه بوده است.

برادران مطرح کرد: فائق آمدن بر کالای قاچاق هم برای ما و تولیدکنندگان اهمیت دارد لذا تولید بالا و با کیفیت و اشباع بازار تا حد قابل توجهی توانسته توجه‌ها را به کالای ایرانی جذب کند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت توضیح داد: هم اکنون که در آستانه جام جهانی فوتبال هستیم، مجموعه تولید کنندگان تلویزیون در کشور طرح مشترکی را دنبال می‌کنند که کاهش ۵ درصدی قیمت تلویزیون در ماه منتهی به جام جهانی را داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: کیفیت و خدمات پس از فروش و رضایت خرید از دیگر موضوعات قابل توجه برای ما در زمینه تولید لوازم خانگی است، تولیدکنندگان موظفند میزان رضایت مشتری را به ما گزارش می‌کنند و ما این رصد را داریم و آئین نامه کیفیت را ارتقا داده‌ایم و علاوه بر ضمانت ١٨ ماهه محصولات که قانون بوده است برخی از تولیدکنندگان ضمانت را تا ٢۴ ماه ارتقا داده‌اند.

برادران عنوان کرد: در حوزه ارتقای کیفیت هم رقابت شکل گرفته و همین امر موجب بالا بردن کیفیت خدمات، بالا رفتن ضمانت خدمات پس از فروش و در نهایت افزایش رضایت مشتری شده است.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: امیدواریم مجموعه سیاست‌هایی که با کمک تولید کنندگان صورت گرفته مورد عنایت مردم در مصرف تولیدات داخلی قرار گیرد و بتوانیم در حوزه اشتغالزایی نیز اثر گذار باشیم.

وی تاکید کرد: در مجموع بازدیدهایی که داشتیم توانستیم در حوزه قطعات کیفیت بالاتر از کیفیت جهانی داشته باشیم و همین مسئله کاهش ارز بری را نیز در پی داشته است.

برادران تصریح کرد: با توجه به اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته تعامل با خوشه‌های صنعتی و هم چنین به طبع آن حمایت از واحدهای کوچک‌تر نیز وجود دارد لذا در حوزه رونق اشتغالزایی نیز مؤثر است.

وی بیان کرد: سال گذشته تولید کنندگان دغدغه‌هایی داشتند از جمله در حوزه تولید مواد پتروشیمی بود که با همکاری شرکت صنعتی پتروشیمی ایران و افزایش مواد این دغدغه تا حد زیادی مرتفع شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: با مصوبه خوبی که مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته مبنی بر کاهش تعرفه برای قطعات داشت امیدواریم بازار رقابتی تر شود و قطعاً محصولات بهتری تولید خواهد شد و هرچه کیفیت تولید افزایش یابد بازار خرید مردم گرم‌تر و بستر صادرات نیز فراهم خواهد شد.