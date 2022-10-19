کشور در مواجهه با تحریم و دشمنی غداران عالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری عصر چهارشنبه در نشست با اعضای شورای قضائی و قضات شهر کرمان با اشاره به اینکه انسان اگر هدف خود را خدا قرار دهد، خداوند متعال متناسب با خلوص نیت و نکات ظریفی که در زوایای ذهن، دل و قلب شخص است به او توجه خواهد کرد، افزود: در سنگری نشسته‌ایم که مدعی هستیم می‌خواهیم جامعه را اصلاح کنیم که در قدیم الایام به عنوان عدلیه نامیده می شده است و امروز به عنوان دادگستری شناخته می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضائی احتیاج به کار جهادی دارد و باید با وجود مشکلات موجود از جمله کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای فیزیکی و … در عرصه اجرای مأموریت‌های خود به شکلی جهادگونه تلاش کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که اگر از ظلم ظالمی حمایت کنیم و دفاع از حق مظلوم نداشته باشیم، خسران دنیوی و اخروی به دنبال دارد، اظهارداشت: باید همواره خود را در محضر خدا بدانیم و متوجه باشیم که یک ناظر عادل بر ما نظارت می‌کند.

دادستان کل کشور اظهارداشت: کشور در مواجهه با تحریم‌ها و دشمنی‌های غداران عالم است زیرا آنها ایران مقتدر را نمی‌خواهند و ایرانی ذلیل می‌خواهند و برای آنکه ایران ذلیل نباشد، باید مقاومت کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: مسئولیت کار در دستگاه قضائی سنگین است و در این عرصه باید برای جلب رضایت خداوند تلاش کرد.

وی از تلاش‌های قضات دستگاه قضائی استان کرمان تقدیر کرد و ادامه داد: امیدوارم در اجرای عدالت و مسیر خطیری که عهده دار آن شده‌اید، موفق و موید باشید.