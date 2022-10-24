  1. استانها
  2. ایلام
۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۲

امام جمعه ایلام:

خدمات بیمه سلامت در استان ایلام قابل تقدیر است

خدمات بیمه سلامت در استان ایلام قابل تقدیر است

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: خدمات بیمه سلامت در استان ایلام در بخش های مختلف قابل تقدیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز دوشنبه در دیدار با مدیر و کارکنان بیمه سلامت ایلام اظهار کرد: خدمات بیمه سلامت در استان ایلام قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه تحت پوشش قرارگرفتن افراد بی بضاعت اقدامی ارزشمند است، تصریح کرد: رسانه‌ای کردن خدمات بیمه سلامت در این شرایط که دشمن به دنبال سیاه نمایی است، ضروری است.

وی تصریح کرد: نقاط قوت کشور برای مردم گفته شود، خدمات بسیار خوبی به اقشار سه دهک اول جامعه در بخش‌ها مختلف ارائه می‌شود که قابل قدردانی است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: تکریم مردم جزو اولویت‌های مسئولان قرار گیرد، مردم هم در برابر خدمات شکرگذار باشند.

حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: ناامنی و ضعف‌های مدیریت در انگلیس و فرانسه امروزه شاهد هستیم، امروز شاهد رفتارهای دوگانه و متناقض غرب هستیم.

کد مطلب 5615682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها