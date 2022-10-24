به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز دوشنبه در دیدار با مدیر و کارکنان بیمه سلامت ایلام اظهار کرد: خدمات بیمه سلامت در استان ایلام قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه تحت پوشش قرارگرفتن افراد بی بضاعت اقدامی ارزشمند است، تصریح کرد: رسانه‌ای کردن خدمات بیمه سلامت در این شرایط که دشمن به دنبال سیاه نمایی است، ضروری است.



وی تصریح کرد: نقاط قوت کشور برای مردم گفته شود، خدمات بسیار خوبی به اقشار سه دهک اول جامعه در بخش‌ها مختلف ارائه می‌شود که قابل قدردانی است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: تکریم مردم جزو اولویت‌های مسئولان قرار گیرد، مردم هم در برابر خدمات شکرگذار باشند.

حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: ناامنی و ضعف‌های مدیریت در انگلیس و فرانسه امروزه شاهد هستیم، امروز شاهد رفتارهای دوگانه و متناقض غرب هستیم.